Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde 30 Ağustos'ta telefonu çalınan şahıs, kendi imkânlarıyla yaptığı araştırmada telefonunun internette satışa sunulduğunu belirledi. Satıcıyla iletişime geçerek buluşan şahıs, eşinin de yardımıyla şüphelinin polis ekiplerince yakalanmasını sağladı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi'nde 30 Ağustos'ta yol kenarında oturduğu sırada telefonu çalınan Şahin Aktaş, karakola giderek şikâyetçi oldu. Polis ekipleri telefonun bulunması için çalışma başlatırken, Aktaş da kendi imkânlarıyla sosyal medya platformları ve ilan sitelerinde araştırma yapmaya başladı. Yaklaşık iki gün önce telefonuna benzeyen bir satış ilanına rastlayan Aktaş, ilandaki cihazın ana kartının sökülmüş olduğunu ve çalınan telefonundaki hasar izlerinin aynısının bulunduğunu fark edince satıcıyla iletişime geçti. Şüphe çekmemek için kendisini telefon almak isteyen bir müşteri gibi tanıtan Aktaş, uzun uğraşlar sonucunda satıcıyı Denizli'deki bir alışveriş merkezinde buluşmaya ikna etti. Güveni tam oluşmayan şüpheli ilk buluşmaya gelmezken, Aktaş'ın uzun uğraşları sonucunda yaklaşık iki buçuk saat sonra buluşmayı kabul etti. Alışveriş merkezinde bir araya gelen taraflar, daha sonra telefonun bulunduğu aracın yanına gitti. Şüpheli tarafından kendisine gösterilen parçalanmış telefonu inceleyen Aktaş, şarj soketinin bulunduğu bölgedeki önceden oluşmuş darbe izinden cihazın kendisine ait olduğunu anladı.

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Eşiyle yaptığı plan sayesinde polise haber verdi

Şüpheliyi tedirgin etmeden zaman kazanmak isteyen Aktaş, telefonun parçalarının orijinal olup olmadığını kontrol ettirmek bahanesiyle şüpheliyi alışveriş merkezindeki bir telefon bayisine götürdü. Evden çıkmadan önce eşiyle yaptığı plan doğrultusunda şifreli bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Aktaş, eşinin kolluk kuvvetlerine haber vermesini sağladı. Bir süre daha şüpheliyi oyalayan Aktaş'ın bulunduğu noktaya gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı.

Yaşadıklarını anlatan Şahin Aktaş, "30 Ağustos günü yol kenarında oturduğum sırada telefonum çalındı. O an kimin aldığını fark edemedim. Hemen ardından emniyete giderek şikâyetçi oldum ve ifade verdim. Ancak olayın peşini bırakmadım. Kendi imkânlarımla sosyal medya platformlarını ve ilan sitelerini araştırmaya başladım. Yaklaşık iki gün önce sosyal medyada telefonumun satış ilanına rastladım. İlanda telefonumun ana kartının yandığı ve cihazın ana kartsız olarak satışa çıkarıldığı yazıyordu" ifadelerini kullandı.

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Satıcıyla iletişime geçerek kendisini alıcı gibi tanıttığını belirten Aktaş, "Şüphelenmemesi için kendimi normal bir alıcı gibi tanıttım. Telefonu dokuz ay önce aldığını, bir iş karşılığında 105 bin lira değerinde bir ödeme yaparak cihazı temin ettiğini söyledi. Telefonun fotoğraflarını ve iletişim numarasını istedim ancak ikisini de paylaşmadı. Yalnızca sosyal medya üzerinden görüşmek istediğini belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığımız uzun konuşma sonucunda ertesi gün saat 10.00'da Denizli'deki bir alışveriş merkezinde buluşmak üzere anlaştık. Ancak şahıs ilk buluşmaya gelmedi ve çeşitli bahaneler öne sürdü. Yaklaşık iki buçuk saat sonra, saat 12.30'da yeniden buluşmayı kararlaştırdık. Bu kez alışveriş merkezinin kafesinde buluşmak üzere anlaştık" diye konuştu.

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Şüphelinin önce Aktaş'a güvenmek için telefonsuz geldiğini ve oluşan güven sonucunda telefonu araçtan getirerek kendisine gösterdiğini söyleyen Aktaş, "Telefonumun şarj soketi girişinin bulunduğu bölgede daha önceden oluşmuş küçük bir darbe vardı. Cihazı elime aldığımda bu hasardan telefonumu hemen tanıdım. Telefonun bana ait olduğundan emindim. Şahsı şüphelendirmemek ve zaman kazanmak amacıyla telefonu alışveriş merkezindeki bir telefon servisine götürerek parçalarının orijinal olup olmadığını kontrol ettirmek istediğimi söyledim" dedi.

Eşiyle önceden plan yaptıklarını belirten Aktaş, "Evden çıkmadan önce eşimle aramızda bir plan yapmıştık. Ben kendisini belirlediğimiz şekilde aradığımda, telefonu aldığımı ve parayı getirip getirmediğini soracaktım. Bu konuşmayı duyar duymaz eşim kolluk kuvvetlerine haber verecekti. Nitekim planladığımız gibi oldu. Bir süre sonra polis ekipleri olay yerine geldi ve şüpheli şahsı gözaltına aldı" diye konuştu.

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Şüphelinin telefonu başka bir kişiden aldığını söylediğini aktaran Aktaş, "Daha sonra şahıs, telefonu başka bir kişiden 8 bin lira karşılığında aldığını, bu kişinin arkadaşı olduğunu ve cihazı onun yanından temin ettiğini söyledi. Şu anda telefonum parçalanmış hâlde emniyet güçlerinin elinde bulunuyor. Cihazın incelemeye alınmasını bekliyoruz. Telefonum artık kullanılamayacak durumda" ifadelerini kullandı.

Yaşadığı maddi mağduriyete de dikkat çeken Aktaş, "Bir süredir işsizim. Yaşadığımız maddi sıkıntılar nedeniyle telefonumu geri alabilseydim en azından satarak nakde çevirebilir, biriken ödemelerimizi ve ihtiyaçlarımızı karşılayabilirdik. Ancak telefonumun parçalanmış olması nedeniyle bu imkânı da kaybettim" dedi.

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Yetkililerden olayın aydınlatılmasını isteyen Aktaş, "Yaşadığım mağduriyetin giderilmesini, olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını ve bu olayda sorumluluğu bulunan kişilerin tespit edilerek hak ettikleri cezayı almalarını istiyorum. Benim tek isteğim, hakkımın teslim edilmesi ve adaletin yerini bulması" diye konuştu.