Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, COP31 kapsamında Antalya’da düzenlenecek panelde Yerel Tohum Merkezi projesini ve iklime dirençli tarım çalışmalarını anlatacak.

Antalya’da gerçekleştirilen COP31 kapsamında, Honaz Belediyesi’nin yerel tohumların korunması ve sürdürülebilir tarımın desteklenmesi amacıyla hayata geçirdiği Yerel Tohum Merkezi projesi tanıtılacak. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, Türkiye Belediyeler Birliği’nin konuğu olarak Türkiye Pavilyonu’nda düzenlenecek panelde konuşmacı olarak yer alacak. Başkan Kepenek, panelde Yerel Tohum Merkezi projesinin yanı sıra belediyenin iklime dirençli tarım alanında yürüttüğü çalışmaları da katılımcılarla paylaşacak.

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19 Kasım Perşembe günü saat 14.0015.30 arasında düzenlenecek panel, COP31 Antalya Türkiye Pavilyonu’nda gerçekleştirilecek. Program, Türkiye Belediyeler Birliği’nin YouTube kanalı üzerinden de canlı olarak yayınlanacak. Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, tüm hemşehrilerini canlı yayını takip etmeye davet etti.