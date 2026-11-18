Çivril ve çevresinde bu yıl 140 bin ton şeker pancarı üretimi beklenirken, üreticilerin ekim alanlarındaki tercihi değişmeye başladı. Özellikle Işıklı bölgesinde meyveciliğin öne çıkmasıyla pancar ekim alanları daralırken, mevcut kotanın Çivril'de tutulması için çalışmalar sürüyor.

Çivril'de şeker pancarı hasadı ve alım süreci devam ederken, üretim sezonuna ilişkin beklentiler de netleşmeye başladı. Çivril Ziraat Odası Başkanı Mehmet Özkul, bölgede bu yıl yaklaşık 140 bin ton pancar rekoltesi beklediklerini belirterek, üretimin Baklan, Çal ve Çivril çevresinden karşılanacağını söyledi. Çivril Bölge Şefliği kapsamında toplam 150 bin ton kota bulunduğunu ifade eden Özkul, bunun 90 bin tonunun Hadım bölgesine, 60 bin tonunun ise Çivril'e ait olduğunu kaydetti. Çivril'de pancar ekim alanlarının önceki yıllara göre azaldığını belirten Özkul, üretimin devam ettiği mahallelerde kotanın korunmasının önemine dikkat çekti. Özellikle Işıklı bölgesinde şeker pancarı ekiminin gerilediğini belirten Özkul, üreticilerin meyveciliğe yöneldiğini söyledi. Karayahşiler, Sökmen ve Kocayaka mahallelerinde ise pancar üretiminin yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Özkul, mevcut kotanın mümkün olduğunca Çivril'de kalmasını istediklerini dile getirdi.

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Üreticilerin taşıma ve diğer maliyetleri azaltmak amacıyla pancarlarını doğrudan Uşak Şeker Fabrikasına göndermeyi tercih ettiğini belirten Özkul, kantarın 30 Kasım'a kadar açık olacağını bildirdi. Fabrikanın pancar alımını artırmak istediğini aktaran Özkul, randevu alan üreticilerin ürünlerini bekletmeden fabrikaya gönderebildiğini, hava şartlarına bağlı olarak alım süresinin uzatılmasının da gündeme gelebileceğini kaydetti. Pancar veriminin iklim şartlarına ve üretim yılına göre değiştiğini belirten Özkul, üreticilerin dekardan ortalama 5,5 ila 7,5 ton arasında ürün alabildiğini söyledi. Şeker oranının yüksek olması ve hasat sırasında yaşanan kayıpların azaltılmasının üretimde önemli rol oynadığını vurguladı.

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Şeker pancarının ton fiyatının prim dahil 3 bin 720 lira olduğunu açıklayan Özkul, üreticilerin kotalarını eksiksiz doldurmaları halinde yüzde 4 prim alabileceklerini belirtti. Üreticilere yüzde 20 oranında küspe verildiğini, melasın ise genel müdürlük tarafından firmalara satıldığını ifade etti.