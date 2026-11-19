Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent estetiğini korurken su kaynaklarını da güvence altına alan uygulamalarını sürdürüyor. 28 bin 624 metrekarelik alanda hayata geçirilen sentetik çim uygulamasıyla yılda 78 bin metreküp su tasarrufu hedeflenirken, bu miktar 4 bin 484 hanenin bir aylık su tüketimine karşılık geliyor. Başkan Çavuşoğlu, çalışmaları yerinde inceleyerek çevre dostu peyzaj düzenlemeleri hakkında bilgi aldı.

Toplam 28 bin 624 metrekarelik alanda gerçekleştirilen sentetik çim uygulamasını inceleyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'na, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanı Olcay Burak Karabulut da eşlik etti. Teknik ekipten çalışmaların kapsamı ve uygulamanın sağlayacağı tasarruf hakkında bilgi alan Çavuşoğlu, su kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

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4 bin 484 hanenin aylık su tüketimine eş değer tasarruf

Özellikle şehrin giriş ve çıkış noktalarındaki refüj ve kavşaklarda hayata geçirilen 28 bin 624 metrekarelik sentetik çim uygulaması, kente estetik bir görünüm kazandırırken su kaynaklarının korunmasına da önemli katkı sunuyor. Sulama ve biçme gereksinimi bulunmayan yeni nesil sentetik çim uygulaması, bakım ve işletme maliyetlerini de ciddi oranda düşürüyor. Yağmur suyunun yüzeydeki toz ve kiri doğal yoldan temizlemesine olanak tanıyan zemin yapısı, dört mevsim boyunca yeşil ve bakımlı bir görünüm sunuyor.

Bayrak temalı Türkiye haritası büyük beğeni topladı

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Çalışmalar kapsamında Ankara Yolu üzerinde hazırlanan Türk Bayrağı ve Türkiye haritası figürlü özel peyzaj düzenlemesi ise sürücülerin ve vatandaşların büyük beğenisini topladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, doğal kaynakları koruyan sürdürülebilir kent estetiği projelerini kentin farklı noktalarında yaygınlaştırmayı sürdürecek.