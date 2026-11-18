Karagöl de toplantıya katılımı ve desteklerinden dolayı Subaşıoğlu'na teşekkür etti.

Toplantıda kentte gençlere yönelik yürütülen sosyal, kültürel ve saha faaliyetleri değerlendirildi. İlerleyen süreçte hayata geçirilmesi planlanan projeler ve teşkilat içi koordinasyon konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlerin enerjisine ve vizyonuna güvendiklerini belirten Subaşıoğlu, gençlik kollarının çalışmalarına desteklerinin süreceğini ifade etti.

AK Parti Denizli İl Gençlik Kolları Başkanı Mücteba Karagöl ve yeni yönetim kurulu, ilk toplantısını yaptı.

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