Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, Kızılcaağaç Mahallesi'nde zeytin hasadı yapan üreticileri tarlalarında ziyaret etti. Hasada eşlik eden Başkan Pütün, işçiler ve üreticilerle tarla sofrasında bir araya gelerek talep ve şikâyetleri dinledi.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, zeytin hasadı döneminde üreticileri yalnız bırakmadı. Kızılcaağaç Mahallesi'nde zeytin bahçelerini ziyaret eden Başkan Pütün, üreticilerle bir araya gelerek hasat çalışmalarına eşlik etti.

Ayhan Türksever'e ait zeytin bahçesini ziyaret eden Pütün, zeytin toplayan işçilerle sohbet etti. Hasadın ardından üreticiler ve işçilerle tarla sofrasında buluşan Başkan Pütün, ekmeğini üreticilerle paylaşarak samimi bir ortamda sohbet gerçekleştirdi.

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Ziyarete ilişkin açıklamada bulunan Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, "Kızılcaağaç Mahallemizde Ayhan Türksever'in zeytin bahçesine misafir olduk. Üreticilerimize zeytin hasadında eşlik ettik, ardından tarla sofrasında ekmeğimizi bölüşüp sohbet ettik. Tüm üreticilerimize bereketli hasatlar diliyorum" ifadelerini kullandı.