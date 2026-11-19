Denizli’nin Kale ilçesine bağlı Gölbaşı Mahallesi’nde bu yıl dördüncüsü düzenlenen Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali, iki gün süren etkinliklerin ardından sona erdi. Zeytin kültürünün tanıtıldığı festival, konserler ve renkli gösterilerle yoğun ilgi gördü.

Gölbaşı Mahallesi’nde düzenlenen 4. Gölbaşı Karagöl Zeytin Kültür ve Sanat Festivali, iki gün boyunca gerçekleştirilen etkinliklerle vatandaşları bir araya getirdi. Bölgenin zeytin üretimini ve kültürel değerlerini tanıtmayı amaçlayan festival, ilçe halkının yanı sıra çevre bölgelerden gelen ziyaretçilerin de katılımıyla gerçekleşti.

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Festivalin ilk günü, Gölbaşı Obruk’ta düzenlenen geleneksel zeytin atım töreniyle başladı. Ardından çarşı meydanına kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Marım’ın da katıldığı programda zeytin yarışmaları, protokol konuşmaları ve ödül töreni düzenlendi. Etkinlikler kapsamında Gölbaşı Sancak Halk Oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu. Gölbaşı Üreten Kadınlar Platformu da kılvan gösterisiyle programa katıldı. İlk gün, Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı sanatçısı Duygu Çivril’in konseriyle sona erdi.

Çocuklar için renkli etkinlikler düzenlendi

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Festivalin ikinci gününde çocuklara yönelik etkinlikler ön plana çıktı. Pamuk şeker ve Osmanlı macunu ikramlarının yapıldığı programda sihirbaz, palyaço, bubble show, yüz boyama, tahta bacak gösterisi ve çizgi film karakterlerinin sahne şovları çocuklardan ilgi gördü. Kale Belediye Başkanı Erkan Hayla’nın da katıldığı ikinci gün programı, İsmail Barkan konseri ve zeybek gösterileriyle devam etti. Festivalin finalinde sahne alan Ankaralı Yasemin, verdiği konserle katılımcılara müzik dolu bir akşam yaşattı.

Gölbaşı Mahalle Muhtarı Ali Abalı, festivalin düzenlenmesine katkı sunanlara ve etkinliklere katılarak destek veren tüm vatandaşlara teşekkür etti.