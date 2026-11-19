Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Denizli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde belirlenen adreslere baskın gerçekleştirdi.
Yapılan aramalarda iklimlendirme yöntemiyle yetiştirilen 30 kök skunk bitkisi, 7 bin 185 gram skunk ve 44 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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