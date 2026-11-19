Denizli Büyükşehir Belediyesinin Yenidoğan Desteği Projesi kapsamında ailelere sağladığı toplam destek 16,5 milyon TL’ye ulaştı. Bebek sahibi olan ailelere nefes olan projede 18. dönem ödemeleri annelerin Horoz Kart hesaplarına yatırılırken, 19. dönem başvuruları da başladı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun öncülüğünde sürdürülen Yenidoğan Desteği Projesi, bebek sahibi olan dar gelirli ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeye devam ediyor. Projenin 18. dönemi kapsamında, Ekim ayında başvuruları onaylanan annelerin Horoz Kartlarına 9 bin TL destek ödemesi yapıldı. Son ödemelerle birlikte ailelere sağlanan toplam destek miktarı 16 milyon 500 bin TL’ye yükseldi.

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"Bizim için en kıymetli görev"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, sosyal belediyecilik projelerini kararlılıkla sürdürdüklerini vurgulayarak şunları kaydetti: "Her zaman söylediğimiz gibi bu şehrin parasını yine bu şehrin güzel insanları için harcıyoruz. Ailelerimizin evlat sevinci yaşadığı bu en mutlu ama ekonomik olarak da en zorlandıkları günlerde onlara omuz vermek bizim için en kıymetli görevlerden biri oldu. Bu zorlu ekonomik şartlarda, hiçbir vatandaşımızın kendini yalnız hissetmemesi için tüm imkanlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."

Denizli Büyükşehir Belediyesi, yeni doğan yardımı için yeni dönem başvurularını almaya devam ediyor. 19. dönem yenidoğan desteğine müracaat etmek isteyen vatandaşların, https://cbs.denizli.bel.tr/yenidogan/ veya www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi üzerinden işlemlerini yapabileceği belirtildi.