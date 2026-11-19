Denizli'de sosyal dayanışmayı güçlendirecek Tavas Kızılcabölük Aşevi projesi hayata geçiyor. Pamukkale Sağlık Eğitim Vakfı (PASVAK) öncülüğünde, Kızılcabölüklüler Vakfı, Tavas Belediyesi, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilecek aşevi; Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine hizmet verecek. Projenin temel atma töreni 21 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

Tavas Belediyesi ve Kızılcabölüklüler Vakfı başta olmak üzere yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve hayırseverlerin desteğiyle hayata geçirilecek Tavas Kızılcabölük Aşevi'nin, tamamlanmasının ardından Tavas, Kale ve Beyağaç ilçelerindeki ihtiyaç sahiplerine düzenli hizmet sunması planlanıyor. Ayrıca proje sadece aşevi olarak çevre mahallerde yaşayan vatandaşların sosyal ve kültürel faaliyetlere de imkân sağlayacak çok yönlü bir merkez olarak tasarlandığı belirtildi.

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Başkan Tatık ve vakıf yöneticileri bir araya geldi

Temel atma töreni öncesinde düzenlenen basın buluşmasında Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Kızılcabölüklüler Vakfı, Kaledavaz Kalkınma ve Dayanışma Vakfı, Denizli Nikferliler ve Barzalılar Yardımlaşma Derneği, Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği temsilcileri ile PASVAK yönetimi bir araya geldi. Toplantıda projenin ortaya çıkış süreci, arsa temini, bağış çalışmaları ve aşevinin gelecekte üstleneceği görevler hakkında bilgi verildi.

"Birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte başarmak istiyoruz"

PASVAK Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Topuz, farklı projelerin ortak akılla hayata geçirilebileceği açık bir platform oluşturmayı amaçladıklarını belirterek, "PASVAK olarak birlikte yol alabileceğimiz, farklı projeleri ortak akılla hayata geçirebileceğimiz açık bir platform oluşturmak istedik. Bu yaklaşımımızı ortaya koyduğumuzda, Kızlcabölümler Vakfı yetkilileri bizimle iletişime geçerek geçmişte yurt veya farklı amaçlarla kullanılmış ancak bugün atıl durumda boş arsayı değerlendirmek istediklerini ve buraya bir aşevi yaptırmak istediklerini söylediler. Gerekli görüşmeler yapıldıktan sonra Vakfın Yönetim Heyetiyle görüştüler, mutabakata vardık ve söz konusu arsa vakfımıza bağışlandı. Ancak bizim düşüncemiz, buranın yalnızca bir aşevinden ibaret olmamasıydı. Küçük de olsa sosyal ve kültürel boyutları bulunan, farklı alanlarda da hizmet üretebilecek çok yönlü bir merkez olmasını arzu ettik. Bu nedenle biraz daha geniş bir alana ihtiyaç duyduğumuzu değerlendirdik. Baktık ki hemen yanımızdaki arsa Tavas Belediyemize ait. Bunun üzerine Kadir Başkanımızla görüştük. Projemizi anlattık. Sağ olsun, kendisi de yasal çerçevede belediyemizin sahip olduğu imkânları değerlendirebileceğimizi ifade etti. Gerekli tüm yasal ve idari süreçler tamamlandı, belediyemiz arsayı ihale yoluyla satışa çıkardı ve biz de bu arsayı satın aldık. Böylece projemizin önemli bir aşamasını daha tamamlamış olduk. Büyükşehir Belediyemize de teşekkür ediyoruz. İfraz işlemleri gerçekleştirildi ve sonuçta elimizde tek parça, bütüncül bir proje alanı oluştu. Aslında bugün sizleri davet etmemizin temel amacı da bu güzel gelişmeyi paylaşmak ve sizleri projemizin başlangıcına ortak etmektir. İnşallah Cumartesi günü saat 14.00'te, proje alanımızda temel atma törenimizi gerçekleştireceğiz. Hep birlikte orada da olmayı, bu heyecanı ve mutluluğu paylaşmayı arzu ediyoruz. Çünkü bu işin belki de en güzel tarafı, sadece bir bina inşa etmek değil; birlikte düşünmek, birlikte üretmek ve birlikte başarmaktır" dedi.

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Erkli: "Küçük katkılar birleştiğinde büyük eserler ortaya çıkar"

Kızılcabölüklüler Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Erkli, aşevi projesi için ilk bağışın yapıldığını ve bağışların toplanması amacıyla "Tavas Kızılcabölük Aşevi" adıyla hesap açıldığını belirtti. Bağış hesabının tüm paydaşlara ve hayırseverlere duyurulduğunu ifade eden Erkli, kampanyanın büyük ilgi gördüğünü söyledi. Erkli, "Kızılcabölük Aşevi projemiz için ilk bağışımızı gerçekleştirdik. O tarihten itibaren, tüm hesap ve işlemlerin denetimi ve kontrolü ilgili yetkililere ait olmak üzere, Tavas Kızılcabölük Aşevi adıyla özel bir bağış hesabı açıldı. Bu hesabı tüm paydaşlarımıza, hemşehrilerimize ve hayırsever vatandaşlarımıza duyurduk. Sağ olsunlar, çok büyük bir ilgi ve destek gördük. Amacımız, Tavas, Kale, Beyağaç ve çevre bölgelerde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza aşımızla, desteğimizle ve dayanışmamızla ulaşmak. Biz bu yola çıkarken bir söz verdik: İhtiyaç sahiplerine destek olurken onların yanında olacağız. Bu hizmetin hayata geçirilmesi için de elimizden gelen her türlü katkıyı sunacağız. Sosyal medya paylaşımlarımız ve duyurularımızla bu dayanışmayı büyütmeye çalışıyoruz. Bu inşaatın tamamlanması için nakdî bağışların yanı sıra inşaat malzemesi, çek, ayni yardım ve farklı destekleri de kabul ediyoruz. Yapılacak her katkı bizim için çok kıymetli. Yaklaşık 90 bin kişinin yaşadığı bölgemizde 30 bin hemşehrimiz beşer lira katkıda bulunsa, projemizin tamamlanması için çok önemli bir kaynak oluşturmuş oluruz. Küçük katkılar birleştiğinde büyük eserler ortaya çıkar. Bizim hedefimiz yalnızca bir aşevi binası yapmak değil; burayı kalıcı bir iyilik, paylaşma ve dayanışma merkezine dönüştürmek. Bu vesileyle hepinizi 21 Kasım Cumartesi günü saat 14.00'te Kızılcabölük'te gerçekleştireceğimiz temel atma törenimize davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Başkan Tatık: "Yalnızca bir bina değil, kalıcı bir iyilik hareketi inşa ediyoruz"

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık ise projenin kendisinde büyük heyecan ve mutluluk oluşturduğunu belirterek insanlara dokunacak, ihtiyaç sahiplerine umut olacak bir eserin temelinin atılacağını söyledi. Yapılan hayırların ve iyiliklerin önemine dikkat çeken Başkan Tatık, "İnsan hayatında pek çok heyecan yaşar. Yeni bir kıyafet giydiğinde heyecanlanır, ailesinden ayrılıp üniversiteye gittiğinde heyecanlanır, bir başarı elde ettiğinde, evlendiğinde, hayatında yeni bir sayfa açtığında mutlu olur. Benim hayatımda da siyasi kariyerim boyunca seçimi kazandığım dönem çok büyük heyecan ve mutluluk yaşadığım anlardı. Ancak şunu özellikle ifade etmek istiyorum: Bugün yaşadığımız heyecanın ve mutluluğun belki de hepsinden daha anlamlı bir tarafı var. Çünkü bugün insanlara dokunacak, hayatlara umut olacak, ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alacak bir eserin temelini atıyoruz. Biz sadakai cariyenin önemini bilen bir inancın mensuplarıyız. Yaptığımız her hayrın, attığımız her güzel adımın, biz bu dünyadan ayrıldıktan sonra da amel defterimize sevap olarak yazılmaya devam edeceğine inanıyoruz. Dolayısıyla bugün yalnızca bir bina inşa etmiyoruz; Allah'ın rızasını kazanmayı amaçlayan, nesiller boyunca iyilik üretmeye devam edecek bir hizmetin temelini atıyoruz. Bu projenin Tavas'ta hayata geçiriliyor olması, sizlerin burada bulunması, belediye başkanlarımızın, kaymakamlarımızın, siyasi temsilcilerimizin ve bütün kamu kurumlarımızın bu projeye destek vermesinin elbette önemli bir sebebi var. Az önce yaptığımız sohbette çok güzel bir ifadede bulunduk: İnsanoğlunun en kıymetli hazinesi başka bir insandır. İnsanın en büyük zenginliği parası, malı, mülkü değil; yanında duran, güven duyduğu ve dayanışma içinde olduğu insanlardır. Bunun temelinde de güven vardır. Hocamızın ifadesiyle, onaylanmış güven. Sizler bu güveni Denizli'de kazanmış, Tavas'ta ve çevre ilçelerimizde büyütmüş, hizmet anlayışınızla geniş kitlelere ulaştırmış bir kurumsunuz. Ben inanıyorum ki Kızılcabölük Aşevi, ilerleyen yıllarda yalnızca bölgemize değil, Türkiye'ye de örnek olacak bir dayanışma modeli hâline gelecektir. Biz de bu güzel projenin bir paydaşı olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Düşünün ki bundan 30 yıl sonra Tavas'ta, Kale'de veya başka bir yerde otururken Kızılcabölük Aşevi'nin büyüdüğünü, binlerce insana ulaştığını, nice ihtiyaç sahibinin hayatına dokunduğunu göreceğiz. İşte o gün bugün burada bulunan herkes, bu eserin bir parçası olmanın haklı gururunu yaşayacak. Ama bunun için hepimize görev düşüyor. Bugün burada bulunan bağışçı sayımızı 50'lerden 500'lere, 5 binlere çıkarmalıyız. Bu iyilik hareketini büyütmeli, daha fazla insanı bu dayanışmanın içine katmalıyız. Tavas'ın, Kale'nin ve Beyağaç'ın bu güzel dayanışma ruhunu yaşatmak hepimizin sorumluluğudur. Bir başka önemli husus da sürdürülebilirliktir. Bugün hep birlikte temel atacağız. Ardından binamızı tamamlayacağız. Ancak asıl görevimiz bundan sonra başlayacak. Yardımların devam etmesi, bağışçı sayısının artması, aşevimizin sürekli desteklenmesi ve hizmetin kesintisiz sürdürülmesi gerekiyor. Çünkü yalnızca temel atmak, bir binayı tamamlamak yeterli değildir. Önemli olan, o binanın kapısından yıllar boyunca ihtiyaç sahiplerinin girmesini sağlamak, sofraların bereketini ve iyiliğin sürekliliğini temin etmektir. Bugün burada bir araya gelmemiz bir başlangıçtır. Bu başlangıcı hep birlikte büyütmeli, sahiplenmeli ve gelecek nesillere aktarılacak kalıcı bir iyilik hareketine dönüştürmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, bugün bizlerle birlikte olan, katkı sunan, destek veren ve bu güzel hayra ortak olan herkese teşekkür ediyorum. 21 Kasım Cumartesi günü Saat 14.00'da gerçekleştireceğimiz temel atma törenimize herkesi davet ediyorum" diye konuştu.