Ticaret Bakanlığının destekleriyle DENİB organizasyonunda ABD’nin Los Angeles kentinde ev tekstili sektörüne yönelik sektörel ticaret heyeti programı gerçekleştiriliyor. Sektörel ticaret heyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "ABD, sektörümüzün en büyük ikinci ihraç pazarı oldu" dedi.

Ev tekstili ihracatında Türkiye’nin lider kenti Denizli, dünyanın en büyük tüketim pazarlarından biri olan ABD’de yeni ticaret köprüleri kuruyor. Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB), Los Angeles’ta düzenlediği sektörel ticaret heyetiyle 14 firmayı ABD’li alıcılarla buluşturdu. Denizli’den 14 ev tekstili firmasının katılımıyla gerçekleştirilen sektörel ticaret heyeti kapsamında, Los Angeles’taki önde gelen perakende merkezlerine ziyaretler düzenlendi. Programın önemli bir bölümünü oluşturan ikili iş görüşmelerinde ise Denizlili ihracatçılar, ABD’li ithalatçılar, toptancılar, perakende zincirleri, mağaza temsilcileri ve tasarımcılarla bir araya gelerek yaklaşık 200 ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi. Perakende merkezi ziyaretlerinde Denizlili firmalar, zincir mağazaların ev tekstili koleksiyonlarını, tüketici tercihlerini, öne çıkan tasarım trendlerini ve ürünlerin mağaza içi sunumlarını yerinde inceleme fırsatı buldu. İkili iş görüşmelerinde ise firmalar, ürünlerini, koleksiyonlarını ve üretim kabiliyetlerini potansiyel alıcılara doğrudan tanıtarak yeni ticari iş birliği imkanlarını değerlendirdi.

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ABD’ye tekstil ve konfeksiyon ihracatında yüzde 16,5’lik artış

Sektörel ticaret heyetine ilişkin değerlendirmelerde bulunan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, şu ifadeleri kullandı: "ABD, gerek pazar büyüklüğü gerekse tüketim gücüyle Denizli ihracatı açısından stratejik bir öneme sahip. 2026 yılının OcakEkim döneminde ilimizden ABD’ye gerçekleştirilen ihracat yüzde 2,3 artışla 370 milyon dolara ulaştı. ABD, Denizli’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği üçüncü ülke konumunda bulunuyor. Tekstil ve konfeksiyon sektörümüzde ise çok daha güçlü bir büyüme performansı dikkat çekiyor. Yılın ilk 10 ayında ABD’ye yönelik tekstil ve konfeksiyon ihracatımız yüzde 16,5 artışla 194 milyon dolara ulaştı. Bu performansla ABD, sektörümüzün en büyük ikinci ihraç pazarı oldu."

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Denizli’nin havlu ihracatının yaklaşık üçte biri ABD’ye

Denizli’nin havlu üretimi ve ihracatında Türkiye’nin lider kenti olduğunu vurgulayan DENİB Başkanı Osman Uğurlu, "2026 yılının ilk 10 ayında ilimizden 357,3 milyon dolar değerinde havlu ihracatı gerçekleştirdik. Aynı dönemde ABD’ye havlu ihracatımız yüzde 1,5 artışla 115 milyon dolara ulaştı. Bir başka ifadeyle, Denizli’nin toplam havlu ihracatının yüzde 32’sini ABD’ye gerçekleştiriyoruz. Bu veriler, ABD pazarının sektörümüz açısından taşıdığı stratejik önemi açıkça ortaya koyuyor" dedi.

"Hedefimiz ABD pazarında daha güçlü pay alabilmek"

Küresel ticarette değişen rekabet şartlarına ve tüketici beklentilerine dikkat çeken Başkan Uğurlu, "Uluslararası pazarlarda rekabetin giderek derinleştiği, tedarik zincirlerinin yeniden şekillendiği ve tüketici beklentilerinin hızla değiştiği bir dönemden geçiyoruz. Artık yalnızca üretim kapasitesiyle değil; tasarım, inovasyon, kalite, sürdürülebilirlik ve markalaşma gibi unsurlarla da rekabette farklılaşmak durumundayız. Ev tekstilindeki köklü üretim kültürümüzü, sektörel uzmanlığımızı ve güçlü ihracat tecrübemizi daha yüksek katma değerle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu açıdan sektörel ticaret heyetlerimizi yalnızca yeni müşteri kazanımına yönelik organizasyonlar olarak değil, aynı zamanda firmalarımızın küresel trendleri takip edebildikleri, rekabet şartlarını analiz edebildikleri ve değişen pazar dinamiklerini yerinde gözlemleyebildikleri stratejik bir iş geliştirme platformu olarak görüyoruz. ABD gibi yüksek tüketim gücüne sahip pazarlarda mevcut konumumuzu korumanın ötesinde, pazar payımızı artırmayı ve kalıcı ticari ilişkiler geliştirmeyi önemsiyoruz. DENİB olarak ihracatçılarımızın dünyanın farklı coğrafyalarında daha güçlü, daha görünür ve daha rekabetçi olmaları için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Los Angeles’ta kurduğumuz ticaret köprülerinin yeni siparişlere, kalıcı iş birliklerine ve Denizli ihracatına yeni kazanımlara dönüşmesini temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.