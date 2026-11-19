– Denizli’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yetiş, düzenlenen askeri törenin ardından baba ocağı Tavas ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Denizli’de yaşayan Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yetiş, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 73 yaşında hayatını kaybeden Hüseyin Yetiş’in Türk bayrağına sarılı tabutu, Pamukkale ilçesine bağlı Kınıklı Mahallesi’nde bulunan Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camisi ve Külliyesinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası baba ocağı Tavas ilçesine gönderildi. Kıbrıs Gazisinin cenazesi, düzenlenen askeri törenle ilçeye bağlı Aydoğdu Mahalle Mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Gazi için düzenlenen cenaze törenine Tavas Belediye Başkan Yardımcısı Naci Sezer, askeri erkan, ailenin yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Hüseyin Yetiş için bir taziye mesajı yayımlayan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "Hemşehrimiz, kahraman gazimiz Hüseyin Yetiş’i düzenlenen cenaze töreninin ardından Aydoğdu Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurladık. Merhum gazimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.