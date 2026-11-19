Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele eden Denizli Büyükşehir Belediyespor (Denizli BBSK), ligin kritik haftasında sahasında Akhisar Belediyespor’u (Akhisar BSK) konuk etmeye hazırlanıyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla sporseverlerle buluşacak olan karşılaşma, 21 Kasım Cumartesi günü saat 18.00’de PAÜ Arena Spor Salonu’nda oynanacak. Şehirde voleybol heyecanını artırmayı hedefleyen kulüp yönetimi ve Denizli Büyükşehir Belediyesi, önemli müsabaka öncesinde tüm Denizlilileri tribünlere davet etti.

Taraftar desteğini arkasına alarak parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Denizli BBSK’nın bu zorlu mücadelesi için girişlerin ücretsiz olacağı bildirildi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu imzasıyla yapılan davette, 1. Lig Kadınlar Voleybol Maçı’na tüm halkın davetli olduğu vurgulandı.