Denizli'de geçtiğimiz yıl otomobil çarpması sonucu motosikletten savrularak hayatını kaybeden 25 yaşındaki motosikletli Muratcan Pekeroğlu davasında karar açıklandı.

23 Kasım 2025 tarihinde Pamukkale ilçesi Siteler Mahallesi'nde meydana gelen kazada; S.S. idaresindeki otomobil, 25 yaşındaki motokurye Muratcan Pekeroğlu idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Pekeroğlu motosikletten savrularak sürüklendi. Bölgeye gelen ambulans ekiplerince hastaneye sevk edilen genç motokurye yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Denizli 9. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık S.S.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verilmesine, ehliyetinin 1 yıl süreyle el konulmasına hükmetti. Muratcan Pekeroğlu'nun duruşmayı takip eden acılı ailesi ise karar tepki gösterdi.

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3 yıl 4 ay hapis cezasının beklenilen hapis cezasının altında olduğunu ve istinaf mahkemesine başvuracaklarını dile getiren baba Mustafa Pekeroğlu, "Bugün açıklanan karar bizim beklentimizi karşılamadı. Mahkeme 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi ve bir yıl süreyle ehliyetine el konulmasına karar verdi. Ancak biz bu cezayı yeterli bulmuyoruz. Bu nedenle karara itiraz edeceğiz ve dosyayı bir üst mahkemeye taşıyacağız. Çünkü Muratcan'ın hayatı bu kadar ucuz olmamalıydı. Aslında hiçbir insanın hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bugün trafikte her gün çocuklarımızı kaybediyoruz. Kuryeler hayatını kaybediyor, motosiklet sürücüleri hayatını kaybediyor. Her birinin bir ailesi, sevdikleri, hayalleri var. Geride acılı aileler kalıyor. Verilen cezalar bu kadar hafif olmamalı. Buradan yetkililere sesleniyoruz: Kanunlar değişmeli, cezalar yeniden düzenlenmeli, yargılamalar daha dikkatli ve kapsamlı yapılmalı. Çünkü bizim gibi mağdur olan çok sayıda aile var. Biz bu acıyı yaşadıktan sonra öğrendik ki yalnız değilmişiz. Bizim gibi adalet bekleyen çok fazla aile var" dedi.

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"Son bilirkişi raporunda karşı taraf yüzde 100 kusurlu bulundu"

Daha önce mahkemeye sunulan bilirkişi raporunda tali kusurlu olduğu ifade edilen sanığın son bilirkişi raporuna göre ise yüzde 100 kusurlu bulunduğunu belirten Pekeroğlu, "Dosyamızda ilk bilirkişi raporunda karşı tarafa tali kusur verilmişti. Ancak son bilirkişi raporunda karşı taraf yüzde 100 kusurlu bulundu. Buna rağmen karşı taraf raporlara itiraz ederek yeni bir rapor alınmasını istedi. Mahkeme bu talebi kabul etmedi. Biz en başından beri bu kazanın sıradan bir kaza olmadığını söylüyoruz. Karşı taraftan geliyor, aradaki mesafe çok kısa. Mutlaka görmüş olması gerektiğini düşünüyoruz. Eğer görmediyse bunun da açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Acaba telefonuyla mı ilgileniyordu, mesaj mı yazıyordu? Bu nedenle HTS kayıtlarının incelenmesini istedik. Ancak bu talebimiz karşılanmadı. Bunların hepsini üst mahkemede yeniden dile getireceğiz" şeklinde konuştu.