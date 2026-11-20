Denizli'nin Çivril ilçesinde kendisini sivil polis olarak tanıtarak yaşlı bir kadının altınlarını alan şüphelinin, olay öncesinde iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerden yola çıkan jandarma ekipleri, şüpheliyi otobüste yakaladı.

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesi'nde yaşanan dolandırıcılık olayında yeni gelişme yaşandı. Kendisini telefonda sivil polis olarak tanıtan şüpheliye inan M.E. isimli yaşlı kadın, adresine gelen kuryeye altınlarını teslim etti. Dolandırıldığını fark eden kadının şikayeti üzerine başlatılan araştırmada, şüphelinin çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından çalışma başlatan Çivril İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gürpınar Jandarma ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelinin otobüs durağındaki görüntülerine ulaşan ekipler, kayıtlar üzerinden güzergâhını belirleyerek takibe başladı.

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Yolculuğu Cabar'da son buldu

Şüphelinin UşakDenizli seferini yapan toplu ulaşım aracında bulunduğunu tespit eden jandarma ekipleri, Cabar Mahallesi durağında otobüsü durdurdu. Araçta yapılan aramada şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli ev hapsine çarptırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.