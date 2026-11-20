Denizli Büyükşehir Belediyesi, sınav sürecine hazırlanan öğrenciler, veliler ve öğretmenlere yönelik Uzman Klinik Psikolog Cengiz Türkmen’in konuşmacı olarak katılacağı "Hayalleriniz İçin Gelin Sınavı Konuşalım" başlıklı bir seminer gerçekleştirecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, sınav sürecindeki öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik bilgilendirici bir seminere ev sahipliği yapacak. Uzman Klinik Psikolog Cengiz Türkmen’in konuşmacı olarak katılacağı "Hayalleriniz İçin Gelin Sınavı Konuşalım" başlıklı seminerde, sınav kaygısı ve bu kaygıyla baş etme yöntemleri ele alınacak. 23 Kasım Pazartesi günü saat 20.00’de gerçekleştirilecek programda, öğrencilerin sınav sürecini daha sağlıklı ve verimli geçirmelerine yönelik önemli bilgiler paylaşılacak. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Fatma Yıldız Salonu’nda düzenlenecek seminerde, sınav maratonundaki öğrencilerin zihinsel ve psikolojik süreçlerine odaklanılacak. Uzman Klinik Psikolog Cengiz Türkmen, öğrencilerin motivasyonlarını korumalarına, sınav öncesi ve sınav anında yaşadıkları stres ve kaygıyı yönetmelerine yardımcı olacak bilimsel ve pratik yöntemleri anlatacak.

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Öğrenci, veli ve öğretmenlere rehberlik

Seminerde, velilerin sınav döneminde çocuklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği, ev ortamında sağlıklı bir çalışma düzeninin nasıl oluşturulabileceği ve öğretmenlerin öğrencilerin potansiyellerini ortaya çıkarmalarına yönelik pedagojik yaklaşımları da değerlendirilecek. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek seminere katılmak isteyen öğrenci, veli ve öğretmenler, ebiletlerini ebilet.denizli.bel.tr adresinden temin edebilecek.