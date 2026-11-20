Antalya’da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında gerçekleştirilen "Döngüsel Ekonomide Atık: Atıktan Kaynağa" oturumuna moderatörlük yapan TÜDAM Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç, Türkiye’nin döngüsel ekonomi alanında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin ev sahipliğinde 920 Kasım 2026 tarihleri arasında Antalya EXPO alanında düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), dünya liderlerini, kamu temsilcilerini, bilim insanlarını ve iş yaşamını iklim değişikliğiyle mücadele gündeminde bir araya getirdi.

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COP31 kapsamında gerçekleştirilen "Döngüsel Ekonomide Atık: Atıktan Kaynağa" oturumu da geri dönüşüm sektörünün iklim politikalarındaki yerini gündeme taşıdı. Değerlendirilebilir Atık Malzemeler Sanayicileri Derneği (TÜDAM) tarafından düzenlenen ve Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Kılıç'ın moderatörlüğünü üstlendiği programda, Türkiye Çevre Ajansı Başkan Yardımcısı Mert Orkun Civelek, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülen Güllü ve TÜDAM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Urgen konuşmacı olarak yer aldı. Oturumda döngüsel ekonomi, Sıfır Atık, Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu ve ikincil hammaddelerin sanayi açısından stratejik önemi değerlendirildi.

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COP31'in Türkiye açısından önemli bir uluslararası buluşma olduğunu belirten TÜDAM Başkanı Vedat Kılıç, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel hedeflerle sınırlandırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye'nin güçlü sanayi altyapısı ve geri dönüşüm kapasitesiyle yeşil dönüşüm sürecinde önemli bir rol üstlenebileceğini ifade eden Kılıç, "İklim değişikliğiyle mücadele, aynı zamanda üretim modellerimizin ve kaynak kullanım alışkanlıklarımızın dönüşmesini gerektiriyor. Bugün atık olarak tanımladığımız pek çok malzeme, aslında sanayimizin ihtiyaç duyduğu önemli bir hammadde kaynağı. Geri dönüşüm artık yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, sanayimizin geleceği ve ülkemizin hammadde arz güvenliği açısından stratejik bir mesele" dedi.

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Türkiye'nin geri dönüşüm sanayisinde sahip olduğu kapasitenin uluslararası rekabet açısından da önemli fırsatlar sunduğuna dikkat çeken Kılıç, Avrupa Birliği'nin çevre ve sürdürülebilir üretim alanındaki düzenlemelerinin sektörde yeni bir dönüşüm sürecini beraberinde getirdiğini belirtti. Özellikle geri dönüştürülmüş hammadde kullanımının artırılması, kaynak verimliliğinin geliştirilmesi ve üretim süreçlerinin çevresel standartlara uyum sağlamasının önümüzdeki dönemde sanayiciler açısından daha belirleyici olacağını kaydetti. TÜDAM olarak geri dönüşüm sanayisinin gelişmesi, sektörün kurumsal kapasitesinin güçlendirilmesi ve ikincil hammadde kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Vedat Kılıç, "Hedefimiz, atıkların yalnızca toplandığı ve ayrıştırıldığı değil, ekonomik değerinin korunduğu ve yeniden üretime kazandırıldığı güçlü bir sistem oluşturmak. Türkiye'nin yeşil dönüşümünde geri dönüşüm sanayisinin daha etkin bir rol üstlenmesi için kamu ve özel sektör iş birliğini güçlendirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

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COP31 kapsamında kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelmesinin önemine de değinen Kılıç, uluslararası platformlarda ortaya konulan hedeflerin somut yatırımlara ve kalıcı iş birliklerine dönüştürülmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'nin geri dönüşüm alanındaki bilgi birikimi ve üretim altyapısıyla küresel döngüsel ekonomi hedeflerine önemli katkılar sunabileceğini belirten Kılıç, bu potansiyelin doğru politikalar ve sürdürülebilir uygulamalarla desteklenmesi gerektiğine işaret etti.