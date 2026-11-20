DENİZLİ'de, Dubai merkezli bir finans şirketinin temsilcisi olduklarını söyleyerek, yüksek kar payı vaadiyle aralarında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin ile 300 bin avro arasında değişen miktarlarda para topladıkları öne sürülen şüphelilere yönelik davada tutuklu sanık Ertuğrul Sezer'e (41) 18 mağdura yönelik 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçundan toplam 74 yıl hapis cezası verildi. Mağdurlardan bazılarının avukatı Devrim Ece Han olayın kamuoyunda 'ikinci Seçil Erzan vakası' olarak anıldığını ifade ederek, "74 yıl gibi büyük bir cezaya hükmedildi. Bu açıdan suçun 'nitelikli dolandırıcılık' olarak değerlendirilmesi çok önemlidir" dedi

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Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 2022 yılında Ertuğrul Sezer tarafından dijital finans alanında faaliyet gösterdiği belirtilen bir şirket kuruldu. Kendini dünyaca ünlü bir iş insanı olarak tanıttığı öne sürülen Sezer, bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilcisi olduğunu belirterek yatırımcılara yüksek kar payı vaadinde bulundu. Ertuğrul Sezer'in başta Türkiye, Fransa, Belçika, Yeni Zelanda ve İsviçre'de yaşayan Türk vatandaşları olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin ile 300 bin avro arasında değişen miktarlarda para topladığı iddia edildi. Yatırımcılara yatırdıkları para üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paralarının 5 katı oranında kar payı ödeneceği, yeni yatırımcı getirenlere de yüzde 10 ödeme yapılacağı vaat edildi. Bir süre sonra kar paylarını ve yatırdıkları paraları alamayan kişiler, dolandırıldıkları iddiasıyla Ertuğrul Sezer ile birlikte hareket ettikleri öne sürülen Hicabi P. (29), Volkan Ç. (27), Tolga Dinler (26) ve Barış E. hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 4 Ekim 2024'te operasyon düzenledi. Operasyonda Ertuğrul Sezer ve Volkan Ç. gözaltına alındı. Yurt dışında oldukları belirlenen diğer 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen Sezer ve Volkan Ç., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Hazırlanan iddianameyle Ertuğrul Sezer ve Volkan Ç. hakkında 'Zincirleme şekilde nitelikli dolandırıcılık' suçundan Denizli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aralarında Fransa ve İsviçre vatandaşlarının da bulunduğu 18 mağdur, duruşmalarda ifade vermek üzere yurt dışından Denizli'ye geldi. Yaklaşık 2 yıl süren yargılama, 10 Kasım'da sonuçlandı. Mahkeme heyeti, Sezer'i 18 mağdura yönelik eylemleri nedeniyle toplam 74 yıl hapis cezasına çarptırırken, Volkan Ç.’nin ise beraatine karar verdi.

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2 SANIK KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYOR

Diğer sanıklardan Tolga Dinler'in, kırmızı bültenle aranırken haziran ayında Tayland'da düzenlenen operasyonla yakalandığı ve Fransız vatandaşı olması nedeniyle Fransa'ya iade edildiği belirtildi. Diğer 2 sanık hakkındaki kırmızı bültenle arama kararının ise sürdüğü bildirildi.

'KISA VADEDE YÜKSEK KAZANÇ VAATLERİNE İNANMAYIN'

Fransa'da dolandırılan Türk ve yabancı mağdurların avukatı Anıl Aba, mahkemenin örnek nitelikte bir karar verdiğini belirtip, "Denizli 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti her müşteki için sanığa ayrı ayrı cezalar verdi. Örnek nitelikteki karar, yurt dışındaki ya da yurt içindeki birtakım kötü niyetli kişilerin vatandaşlarımıza yönelik dolandırıcılık olaylarının cezasız kalmayacağını göstermiştir. Dolayısıyla vatandaşlarımız bu tarz girişimlerde kısa vadede hızlı bir şekilde yüksek para vaatlerine inanmasınlar. Hiç kimse kısa vadede yüksek para vermeyecektir. Bu olay, 'ikinci Seçil Erzan vakası' olarak anılmıştır. Yargılama sonucunda ciddi bir cezalandırma çıkmıştır. Hukuki anlamda da bu süreç devam edecek ve müştekilerin haklarını koruyacağız. MASAK raporunda tek tek incelenmiş ve raporda yaklaşık 200 milyon avronun dolandırıldığı ortaya çıkmıştır" diye konuştu.

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'TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİKLERİNDE YARGILAMA DEVAM EDECEK'

Mağdurlardan bazılarının avukatı Gizem Öğür ise soruşturma kapsamında 4 kişi hakkında işlem başlatıldığını dile getirip, "Yargılama kapsamında 3 kişi hakkında kırmızı bültenle aranma kararı vardı. Ertuğrul Sezer de soruşturma kapsamında Denizli'de tutukluydu. Kırmızı bültenle aranan kişilerden Tolga Dinler Tayland'da bir villada yakalandı ve Fransız vatandaşı olduğu için Fransa'ya iade edildi. Gelinen noktada ponzi dolandırıcılığı olarak mahkemede karar verildi. Nitelikli dolandırıcılıktan şüpheliler hakkında işlem başlatıldı. Kırmızı bültenle aranan 2 kişi ise yakalanıp Türkiye'ye iade edildiklerinde yargılama devam edecek" ifadelerini kullandı.

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'TÜRK YARGISINA OLAN GÜVEN BOŞA ÇIKMADI'

Mağdurlardan bazılarının avukatı Devrim Ece Han da "2023 yılında şikayetimiz ile başlayan soruşturmada 2026 yılında yerel mahkemede karar açıklandı. Bir nevi ikinci Seçil Erzan vakası olarak yankı uyandırdı. Toplamda 18 müştekinin bulunduğu davada, bir kısmı Fransa, İsviçre ve Türk vatandaşıydı. 18 müşteki açısından Ertuğrul Sezer'e 74 yıl hapis cezası verildi. Türk yargısına olan güven de boşa çıkmamış oldu ve Türk yargısına teşekkür ediyoruz. Soruşturmanın diğer 3 sanık hakkında da takipçisi olacağız. İşlenen suç 'nitelikli dolandırıcılık' olarak değerlendirildi. Bu yüzden 74 yıl gibi büyük bir cezaya hükmedildi. Bu açıdan suçun 'nitelikli dolandırıcılık' olarak değerlendirilmesi çok önemlidir" dedi.