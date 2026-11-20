Denizli'de pikabın çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü öldü
Denizli'nin Tavas ilçesinde pikabın çarptığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Denizli'nin Tavas ilçesinde pikabın çarptığı üç tekerlekli elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.D. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen pikap, Orta Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Hasan Hüseyin Büyükelyas (93) idaresindeki 20 AKJ 363 plakalı üç tekerlekli elektrikli bisiklete çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Büyükelyas'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
A.D. gözaltına alındı.
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