Denizli Büyükşehir Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve akademisyenlerin katılımıyla yürütülen proje kapsamında Denizli Havzası’nda SPAC ölçümleri gerçekleştiriliyor. Zemine zarar vermeden uygulanan yöntemle kentin deprem güvenliği ve imar planlaması için kritik veriler elde edilecek.

Denizli’de afet risklerini bilimsel veriler ışığında azaltmak ve kenti depreme karşı daha dirençli hale getirmek amacıyla önemli bir saha çalışması yürütülüyor. Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projesi kapsamında, Denizli Büyükşehir Belediyesi, AFAD İl Müdürlüğü ve akademisyenlerin katılımıyla Denizli Havzası’nda SPAC (Uzamsal Özilişki) ölçümleri yapılıyor.

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Zemine zarar vermeden deprem analizi

Yer altında ve yüzeyde doğal olarak oluşan ve "mikrotremor" adı verilen çok küçük titreşimlerin hassas cihazlarla kaydedilmesine dayanan SPAC yöntemi, zemine hiçbir zarar verilmeden uygulanabilmesiyle öne çıkıyor. Elde edilen kayıtlar sayesinde yer altındaki sismik dalga hızları ve zemin tabakalarının özellikleri detaylı biçimde belirlenebiliyor. Özellikle kesme dalgası hızlarının tespit edilmesi, zeminin muhtemel bir deprem sırasında nasıl davranacağının değerlendirilmesi açısından kritik önem taşıyor.

Afet Master Planı, İRAP ve imar planlamasına bilimsel kaynak

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Saha çalışmalarından elde edilecek bilimsel verilerle Denizli Havzası’nın zemin özelliklerinin çok daha detaylı ortaya konulması, Denizli Afet Master Planı ve İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) çalışmalarına bilimsel katkı sağlanması ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik planlama ile karar alma süreçlerinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bölgenin zemin yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlayacak çalışma, gelecekte yapılacak ayrıntılı incelemeler, kentsel imar planlaması ve afet hazırlıkları için de yol gösterici nitelik taşıyor. Bilimsel veriler ışığında kentin güvenliğini artırmak ve daha dirençli bir Denizli oluşturmak amacıyla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.