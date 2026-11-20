Kötü koku gelen daireden birkaç gün öncesine ait cansız beden çıktı
Denizli'de birkaç gündür kötü koku gelen dairede yaşayan 53 yaşındaki adamın cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.
Denizli’de birkaç gündür kötü koku gelen dairede yaşayan 53 yaşındaki adamın cansız bedeni ekipler tarafından bulundu.
Olay, Merkezefendi ilçesi Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanda kötü koku alan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından girilen dairede 53 yaşındaki Alp Seyrekoğlu hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Alp Seyrekoğlu’nun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan kontrollerde 53 yaşındaki adamın birkaç gün önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Yapılan incelemelerin ardından Alp Seyrekoğlu’nun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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