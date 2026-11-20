Denizli'de Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Okulu öğrencileri, Filistin ve Gazze'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla hazırladıkları resimleri Delikliçınar Meydanı'ndaki İyilik Çarşısında sergiledi. Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferzan Yılmaz öncülüğünde 10 öğrencinin iki haftada hazırladığı eserler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Denizli'nin merkezindeki Delikliçınar Meydanı, öğrencilerin sanat yoluyla Filistin ve Gazze'ye dikkat çektiği anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yeni Cami önünde kurulan ve gelirinin Filistin ile Türkiye'deki iyilik projelerinde kullanılması amaçlanan İyilik Çarşısında Servergazi Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Okulu öğrencilerinin hazırladığı resimler sanatseverlerle buluştu. Okulun Görsel Sanatlar Öğretmeni Ferzan Yılmaz öncülüğünde yürütülen çalışmada, 10 öğrenci resim derslerinde iki hafta boyunca Filistin, Gazze ve dinî değerleri konu alan eserler hazırladı. Karma teknik kullanılarak ortaya çıkarılan resimlerde öğrenciler, duygu ve düşüncelerini farklı sanatsal yöntemlerle tuvale yansıttı. Gün boyunca ziyaretçilere açık kalan sergi, Delikliçınar Meydanı'ndan geçen vatandaşların ilgisini çekti.

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Okul Müdürü Hüsrev Odabaşı öğrencileri yalnız bırakmadı

Sergiye katılan Okul Müdürü Hüsrev Odabaşı, öğrencilerin eserlerini inceleyerek etkinliğe destek verdi. Okullarında geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar alanında özel bir eğitim programı uygulandığını belirten Odabaşı, yetenek sınavıyla kabul edilen öğrencilerin sanatsal gelişimlerine önem verdiklerini ifade etti. Filistin ve Gazze'de yaşanan acıların öğrencilerin eserlerine yansıdığını dile getiren Odabaşı, gençlerin sanat aracılığıyla toplumsal duyarlılıklarını ortaya koymalarından memnuniyet duyduklarını söyledi. Serginin gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Hüsrev Odabaşı, öğrencilerin hazırladığı çalışmaların daha fazla sanatsevere ulaşması için okul bünyesinde de sergileneceğini açıkladı. Odabaşı, "Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar projesi uygulanan okulumuzda, yetenek sınavıyla eğitim almaya hak kazanan öğrencilerimizin eserlerini sanatseverlerin beğenisine sunduk. Filistin'de ve Gazze'de yaşanan üzücü olaylara öğrencilerimizin sanat eserleriyle dikkat çekmek istedik. Sergimize katılım yoğun oldu ve çalışmalarımız büyük ilgi gördü. Bu sergiyi okulumuzda da açacağız. Hazırlık sürecinde büyük emek veren Görsel Sanatlar Öğretmenimiz Ferzan Yılmaz'a ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

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Filistin'e ve Türkiye'deki yardım çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla kurulan İyilik Çadırı, bu kez gençlerin sanatsal çalışmalarına ev sahipliği yaptı. Öğrencilerin iki haftalık emeğiyle hazırlanan eserler, ziyaretçilere hem sanatsal bir deneyim sundu hem de Gazze'deki insani duruma dikkat çekti.