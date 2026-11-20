Denizli Büyükşehir Belediyesi, "Sanat Şehri Denizli" vizyonu kapsamında 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özel bir konser programı düzenliyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası’nın sahne alacağı "Öğretmenler Günü Özel Konseri", Şef Orhan Dikici yönetiminde gerçekleştirilecek. Gecede solistler Elif Buse Aşan ve Hakan Eyiden, 90’lardan günümüze uzanan sevilen pop şarkılarını Denizlililer ve öğretmenler için seslendirecek. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, 24 Kasım Salı günü saat 20.00’de DBB Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak. Halka açık ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek konser için biletler ebilet.denizli.bel.tr adresi üzerinden temin edilebilecek.