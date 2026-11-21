Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla il genelinde yol kontrol ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hayvan sevkleri titizlikle kontrol ediliyor. Hayvan hareketlerini yakından takip eden ekipler, kayıt dışı hayvan hareketlerinin önlenmesi için sahada çalışmalarına devam ediyor.

Denetimlerin temel amacının hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek ve hayvan hareketlerini kontrol altında tutmak olduğu belirtildi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması için ekiplerin sahada denetimlerini aralıksız sürdüreceğini bildirdi.