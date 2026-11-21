Denizli'de hayvan sevklerine sıkı takip
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla il genelinde yol kontrol ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesi amacıyla il genelinde yol kontrol ve denetim çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, hayvan sevkleri titizlikle kontrol ediliyor. Hayvan hareketlerini yakından takip eden ekipler, kayıt dışı hayvan hareketlerinin önlenmesi için sahada çalışmalarına devam ediyor.
Denetimlerin temel amacının hayvan sağlığını korumak, bulaşıcı hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek ve hayvan hareketlerini kontrol altında tutmak olduğu belirtildi. Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvan sağlığının korunması için ekiplerin sahada denetimlerini aralıksız sürdüreceğini bildirdi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.