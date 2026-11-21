Denizli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan U10 Futbol Ligi için geri sayım başladı. 2017 doğumlu sporcuların sahaya çıkacağı turnuvada başvurular 25 Kasım 2026 tarihine kadar devam edecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, çocukların fiziksel ve sosyal gelişimlerine katkı sağlamak, onlara küçük yaşta spor bilinci ve takım ruhu kazandırmak amacıyla düzenlediği spor organizasyonlarına bir yenisini daha ekliyor. Geleneksel hale gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi 3. U10 Futbol Ligi, kentin minik futbolcularını yeşil sahada bir araya getirmeye hazırlanıyor.

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FairPlay ve dostluk ön planda olacak

2017 doğumlu minik sporcuların mücadele edeceği organizasyonda, rekabetten ziyade dostluk, paylaşım, fairplay ruhu ve spor sevgisinin ön planda tutulması hedefleniyor. Futbolun birleştirici gücüyle çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı ve geleceğin yıldız adaylarını desteklemeyi amaçlayan turnuva, ailelerin ve sporseverlerin de yoğun ilgisiyle şenlik havasında geçecek.

Maçlar Kınıklı Futbol Sahası’nda oynanacak

20 Kasım 2026 tarihinde başlayan turnuva kayıtları, 25 Kasım 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Minik kramponların ilk düdükle birlikte sahaya çıkacağı lig heyecanı ise 29 Kasım 2026 tarihinde Kınıklı Futbol Sahası’nda oynanacak açılış karşılaşmalarıyla başlayacak. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar ve detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, mesai saatleri içerisinde 0 (258) 280 28 13 numaralı telefon hattı üzerinden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi yetkililerine ulaşabilecek.