– Denizli’nin Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesi’nde kurulan semt pazarını ziyaret eden Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, vatandaşlar ve pazarcı esnaflarının taleplerini yerinde dinledi.

Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, Akkent Mahallesi’nde kurulan semt pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Hakan, hemşehrilerinin görüş, talep ve önerilerini dinleyerek karşılıklı değerlendirmelerde bulundu.

Saha çalışmalarının önemine işaret eden Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Fırsat buldukça Çal ilçemizin her bir köşesinde hemşehrilerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız kapsamında Akkent Mahalle’mizde gerçekleştirdiğimiz pazaryeri ziyareti kapsamında esnafımız ve vatandaşlarımızla bir araya geldik. Hemşehrilerimizin görüş, talep ve önerilerini dinleyerek karşılıklı değerlendirmelerde bulunduk. Gösterdikleri ilgi ve misafirperverlik dolayısıyla tüm hemşehrilerimize teşekkür ederiz" dedi.