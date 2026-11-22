Denizli'de traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Giriş: 22.11.2026 - 15:35 Güncelleme:
Denizli'nin Sarayköy ilçesinde traktörün altında kalan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.
Ahmetli Mahallesi'ndeki bahçede traktörle çalışan M.Ç'nin geri manevra yaptığı sırada yeğeni Ali Ç. (5) aracın altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, kurtarılamadı.
Jandarma ekipleri sürücüyü gözaltına aldı.
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