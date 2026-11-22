Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan Hilmi Şahin'in adı, memleketi Denizli'nin Beyağaç ilçesinde eğitim gördüğü okula verildi.

Beyağaç Kaymakamlığı tarafından, 23 Temmuz 2025'te şehit olan Şahin'in hatırasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla okulda anma ve isim verme programı düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın onaylarının ardından okulun adı "Şehit Hilmi Şahin Anadolu İmam Hatip Lisesi" olarak değiştirildi.

Kaymakam Servet Haydari, ilçe protokolü ve vatandaşların katıldığı programda, şehit Şahin'in adı dualar eşliğinde okula verildi.

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Programda, vatanı ve milleti için görev yaparken şehit olan Hilmi Şahin rahmet, minnet ve saygıyla anıldı.

Şahin'in adı ve hatırası, eğitim gördüğü belirtilen okulda gelecek nesillere aktarılacak.