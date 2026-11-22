Tarlada yem karma makinesinin altında kalan çocuk öldü
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde tarlada oynayan Ali Çelik (5), amcasının kullandığı traktöre bağlı yem karma makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
DENİZLİ’nin Sarayköy ilçesinde tarlada oynayan Ali Çelik (5), amcasının kullandığı traktöre bağlı yem karma makinesinin altında kalarak hayatını kaybetti.
Olay, dün Ahmetli Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, amca M.Ç. kendisine ait tarlada traktöre bağlı olan yem karma makinesiyle geri manevra yaptığı sırada oyun oynayan Ali Çelik’i fark etmedi. Çelik, yem karma makinesinin tekerinin altında kaldı. Durumu fark eden M.Ç.’nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekibi tarafından yapılan kontrollerde, Ali Çelik’in hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı inceleme sonrası çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Sarayköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Jandarma tarafından gözaltına alınan M.Ç. karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Hayatını kaybeden Ali Çelik, bugün kılınan cenaze namazının ardından Ahmetli Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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