Buldanlı avcılar genç, yaşta hayatını kaybeden işinsanı Celal Erkaraca anısına düzenlenen avda bir araya geldi.

Buldan merkez ve kırsal mahalleleri ile birlikte çevre ilçelerden yaklaşık 200 avcı, Çatak, Aktaş, Süleymanlı ve Kovanoluk mahallelerinin kırsal kesimlerinde yaklaşık 30 dolayında yaban domuzunu etkisiz hale getirdi. Avcılar yaptıkları atışların ardından, Armutlugedik mevkiinde düzenlenen yemekli programla oyun havaları eşliğinde eğlenerek yorgunluk attı.

Buldan Kara Avcılar Derneği yönetim kurulu üyesi Süleyman Erkaraca, genç yaşta yaşamını yitiren kardeşi Celal Erkaraca anısına düzenlenen av etkinliğine katılan herkese teşekkür ederek, "İlerleyen yıllarda da bu tür etkinlikleri devam ettirmeyi amaçlıyoruz. Bugün çok büyük bir katılımla avımızı kazasız belasız tamamladık. Üreticilerimizin ürünlerine büyük zararlar veren yaban domuzlarını etkisiz hale getirerek çiftçimize yardımcı olduk" dedi.