Denizli'de yalnızca pazar günleri kurulan bit pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Giyimden mutfak eşyalarına, elektrikli cihazlardan ev gereçlerine kadar pek çok ürünün satışa sunulduğu pazarda fiyatlar 10, 20 ve 30 TL'den başlıyor.

Denizli'de pazar günleri kurulan bit pazarı, uygun fiyatlı alışveriş yapmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Sabahın erken saatlerinden itibaren pazara gelen vatandaşlar, tezgâhları dolaşarak ihtiyaç duydukları ürünleri bulmaya çalışıyor. Pazarda adeta yok yok. Elbiseler, tabaklar, bardaklar, mutfak gereçleri, elektrikli ev aletleri ve birbirinden farklı ev eşyaları alıcılarını bekliyor. Çok sayıda ürünün 10, 20 ve 30 TL gibi uygun fiyatlarla satışa sunulması vatandaşların ilgisini daha da artırıyor.

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Hem bütçesine uygun alışveriş yapmak hem de aradığı ürünü uygun fiyata bulmak isteyen vatandaşlar, pazarın yolunu tutuyor. Tezgâhlar arasında ürünleri inceleyen vatandaşlar, uygun fiyatlı alışverişin keyfini çıkarıyor.