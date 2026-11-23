Çal Belediyespor Kick Boks Takımı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İllerarası Kick Boks Şampiyonasındaki tüm müsabakaları kazanarak 11’de 11 yaptı.

Çal Belediyespor Kick Boks Takımı, Manisa’da düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İllerarası Kick Boks Şampiyonasına damga vurdu. Şampiyonaya 11 sporcuyla katılan Çal Belediyespor, tüm müsabakaları kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Çallı sporcular 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazanarak toplam 11 derece ve 2 kupa ile şampiyonayı tamamladı.

Çal’ın gururu olan sporcuları kutlayan Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, "Manisa’da düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü İllerarası Kick Boks Şampiyonası’na 11 sporcuyla katılan Çal Belediyesporumuz önemli bir başarıya imza attı. Sporcularımız 3 altın, 4 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı. Toplam 11 madalya ve 2 kupa ile şampiyonayı tamamlayan gençlerimiz örnek bir başarıya imza attı. Katıldıkları tüm müsabakalarda başarı elde ederek 11’de 11 yapan sporcularımızı ve antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Çal’ın gururu sporcularımızla gurur duyuyoruz" dedi.