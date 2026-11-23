Tavas Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülbin Atmacaoğlu, sonbahar mevsimi ve okulların açılmasıyla birlikte çocuklarda üst solunum yolu enfeksiyonlarının görülme sıklığının artabildiğine dikkat çekerek ailelere önemli uyarılarda bulundu.

Sonbahar aylarında havaların soğuması, çocukların kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmesi ve okullarda yakın temasın artmasıyla birlikte nezle, grip, farenjit ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının daha sık görülebildiğini belirten Tavas Devlet Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. Gülbin Atmacaoğlu, bu dönemde alınacak basit ancak etkili önlemlerle hastalıkların bulaşma riskinin önemli ölçüde azaltılabileceğini ifade etti.

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"Her ateş ve öksürük antibiyotik kullanımını gerektirmez"

Çocuklarda görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümünün virüslerden kaynaklandığını belirten Uz.Dr. Gülbin Atmacaoğlu, aileleri bilinçsiz antibiyotik kullanımı konusunda uyardı. Atmacaoğlu: "Ailelerimizin en sık yaptığı hatalardan biri, çocukları hastalandığında mutlaka antibiyotik kullanılması gerektiğini düşünmeleridir. Oysa üst solunum yolu enfeksiyonlarının büyük bölümü viral kaynaklıdır ve antibiyotiklerin virüslere karşı tedavi edici etkisi bulunmamaktadır. Gereksiz ve bilinçsiz antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncine yol açabilmektedir. Bu nedenle her ateş ve öksürük durumunda antibiyotiğe başvurulmamalı, hekim önerisi olmadan kesinlikle antibiyotik kullanılmamalıdır" diye konuştu.

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Güçlü bir bağışıklık sistemi için dengeli beslenme ve düzenli uyku önemli

Çocukların hastalıklara karşı korunmasında sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Uz.Dr. Atmacaoğlu, özellikle okul çağındaki çocukların yeterli ve dengeli beslenmelerinin, yaşlarına uygun sürelerde uyumalarının ve düzenli fiziksel aktivite yapmalarının önemine dikkat çekti ve şöyle konuştu: "Çocuklarımızın sağlıklı büyüyüp gelişebilmeleri ve bağışıklık sistemlerinin normal işleyişini sürdürebilmesi için dengeli beslenme ve düzenli uyku büyük önem taşımaktadır. Özellikle güne sağlıklı bir kahvaltıyla başlanmalı, öğünlerde mevsim sebze ve meyvelerine yer verilmeli, yeterli miktarda su tüketimi sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

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Hasta çocuklar okula gönderilmemeli

Okul ortamlarında enfeksiyonların yayılmasını önlemek için ailelere önemli sorumluluklar düştüğünü belirten Uz.Dr. Atmacaoğlu, hasta çocukların okula gönderilmemesi gerektiğinin altını çizdi. Atmacaoğlu: "Ateşi olan, genel durumu bozuk veya günlük okul faaliyetlerine katılamayacak kadar hasta olan çocukların evde dinlenmesi hem kendi iyileşmeleri hem de arkadaşlarının sağlığı açısından önemlidir. Bunun yanı sıra çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren el yıkama alışkanlığı kazandırmalı, öksürürken ve hapşırırken ağız ve burunlarını dirsek içleriyle kapatmalarını öğretmeliyiz. Sınıfların düzenli olarak havalandırılması ve ortak kullanılan alanlarda hijyen kurallarına dikkat edilmesi de enfeksiyonların yayılmasını azaltmaya yardımcı olacaktır." şeklinde konuştu. Çocukluk çağı aşılarının bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili yöntemlerden biri olduğunu da hatırlatan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uz.Dr. Gülbin Atmacaoğlu, ailelerin çocuklarının aşılarını Ulusal Aşı Takvimi’ne uygun şekilde tamamlatmalarının büyük önem taşıdığını belirtti.

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Hangi durumlarda hekime başvurulmalı?

Uz.Dr. Gülbin Atmacaoğlu, uzun süren veya tekrarlayan yüksek ateş, belirgin halsizlik, sıvı alamama ve genel durumda kötüleşme halinde çocukların hekim tarafından değerlendirilmesi gerektiğini, nefes darlığı, morarma veya bilinç değişikliği gibi belirtilerde ise vakit kaybetmeden acil sağlık hizmetine başvurulması gerektiğini vurguladı. Uz.Dr. Atmacaoğlu, "Çocuklarımızın sağlıklı bir eğitim öğretim yılı geçirmesi için ailelerimizin, öğretmenlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın iş birliği içerisinde olması büyük önem taşıyor. Basit ama etkili koruyucu önlemlerle birçok enfeksiyonun yayılmasını azaltabiliriz. Tüm öğrencilerimize sağlıklı ve başarılı bir eğitim yılı diliyorum" dedi.