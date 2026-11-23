Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mayıs ayından bu yana süren 2. Denizli Opera ve Bale Günleri, Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği dört perdelik dev yapım "Carmen" operası ile unutulmaz bir final yaptı. İki gün boyunca kapalı gişe sahnelenen eserde, sanatçıların performansı ve görkemli sahne prodüksiyonu izleyenlerden tam not aldı.

"Sanat Şehri Denizli" vizyonuyla çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültür ve sanat yaşamına damga vuran 2. Denizli Opera ve Bale Günleri'ni dünya opera repertuarının en seçkin eserlerinden biriyle tamamladı. Mayıs ayında "Troya" ile başlayan; "Zorba", "Kuğu Gölü" ve "Gangster" gibi dev yapımlarla sanatseverlerin büyük beğenisini kazanan organizasyon, Georges Bizet'nin ölümsüz şaheseri "Carmen" ile sezon finalini gerçekleştirdi.

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Opera iki gün boyunca kapalı gişe sahnelendi

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda sahnelenen "Carmen" operası, 2021 Kasım tarihlerinde iki farklı temsille Denizlili sanatseverlerle buluştu. Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan ve toplam 210 dakika süren dört perdelik temsil, iki gün boyunca izleyicilerle buluştu. Zengin müzikal altyapısı, görkemli dekorları, dönem kostümleri, coşkulu koro sahneleri ve solistlerin üstün performanslarıyla büyük beğeni toplayan yapım, salonu tamamen dolduran misafirlere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Tutkunun ve özgürlüğün şakederi sahneye taşındı

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İzleyicileri 19. yüzyılın İspanya'sına doğru nostaljik ve büyüleyici bir yolculuğa çıkaran eser; tütün işçisi çingene kız Carmen'in özgürlüğüne düşkün, tutkulu ve trajik hikayesini sahneye taşıdı. Aşkın, kıskançlığın ve yaşantının evrensel çatışmasını gözler önüne seren yapım; unutulmaz aryaları ve İspanyol ezgileriyle salonda adeta bir zaman tüneli etkisi oluşturdu. Müziğin, dramın ve sahne sanatlarının muazzam bir uyumla harmanlandığı ve Ankara Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu'nun da yer aldığı özel prodüksiyon, izleyicilere soluksuz izledikleri görsel ve işitmeye dayalı bir şölen sundu.

Sanatçılar dakikalarca ayakta alkışlandı

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Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin sanatseverlere sunduğu bu nitelikli sahne deneyimi, iki temsilde de katılımcılardan tam not aldı. Eserin her anını büyük bir hayranlıkla takip eden izleyiciler, final sahnesiyle birlikte zirveye ulaşan heyecanın ardından sanatçıların performansını karşılıksız bırakmayarak ekibi dakikalarca ayakta alkışladı. Temsil sonunda, Ankara Devlet Opera ve Balesi yöneticileri, orkestra şefi ve solist sanatçılara Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ali Marım ve Genel Sekreter Bülent Bozbaş tarafından teşekkür plaketi ve çiçek takdiminde bulunuldu. Sanatçıları üstün performanslarından dolayı tebrik eden Başkanvekili Marım ve Genel Sekreter Bozbaş, Denizli'yi kültür ve sanatın merkezi haline getirme yolunda bu tür nitelikli yapımları sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.