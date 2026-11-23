Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 830 bin lira nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Çalışmalarda, şüpheliler arasındaki para transferlerinin toplam işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyar lira olduğu belirlendi.

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