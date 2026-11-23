Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin geleceğin inşasındaki önemli rolüne dikkat çekerek tüm eğitim camiasının Öğretmenler Günü’nü kutladı.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Öğretmenlerin toplumun gelişmesinde ve aydınlık yarınların inşasında büyük emek sahibi olduğunu vurgulayan Başkan Tatık mesajında, "Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinde, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bilgiyle, sevgiyle ve çağdaş değerlerle yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum.

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Öğretmenlik; yalnızca bilgi aktarmak değil, aynı zamanda geleceği şekillendirmek, çocuklarımızın yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olmak ve onlara hayatları boyunca yol gösterecek değerleri kazandırmaktır. Bir ülkenin gelişmesinde, toplumun ilerlemesinde ve aydınlık yarınların inşasında öğretmenlerimizin emeği ve katkısı son derece kıymetlidir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öğretmenlere duyduğu güven ve verdiği değer, eğitim yolunda bizlere her zaman rehber olmaktadır. Bu anlayışla, çocuklarımızın ve gençlerimizin çağın gerektirdiği bilgi ve donanıma sahip, milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yetişmesi için büyük bir özveriyle görev yapan öğretmenlerimizin emeklerinin her türlü takdirin üzerinde olduğuna inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Baş öğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, eğitim camiamıza emek vermiş tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyor; görevini büyük bir fedakârlıkla sürdüren kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, sağlık, mutluluk ve başarılarla dolu bir meslek hayatı temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.