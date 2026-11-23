Merkezefendi Belediyesi’nden yapılan açıklamada cezalı duruma düşülmemesi için vergi mükelleflerinin söz konusu ödemelerini Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası, Merkezefendi Kültür Merkezi, Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan veznelerden ve Merkezefendi Belediyesi web sitesi üzerinden kolaylıkla yapılabileceği ifade edildi.

Ana hizmet binası veznesinin hafta içi 08:30 ile 17:30, hafta sonu 09.0017.00 saatleri arasında, Merkezefendi Kültür Merkezi ve Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü’nde bulunan veznelerin hafta içi 08:30 ile 17.30 saatleri arasında hizmet vereceği belirtildi. Merkezefendi Belediyesi emlak vergisi ve çevre temizlik vergisi 2. taksitinin ödenmesi hususunda son gün uyarısında bulundu. Merkezefendi Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımız, 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar emlak ve çevre temizlik vergilerinin 2. taksitlerini, TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile veznelerimize, nakit veya kredi kartıyla ödeyebileceklerdir. Vatandaşlarımız, 2. taksitlerini https://ebelediye.merkezefendi.bel.tr/webportal/index.php?wwsayfa=25 internet adresinden kredi kartı veya banka kartı ile belediyeye uğramadan da ödeyebilecek. Hafta sonu da Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binasındaki vezneler ödemeler için açık olacak. Buna göre 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günlerinde de vatandaşlarımız, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binasına uğrayarak 09.0017.00 saatleri arasında ödeme yapabilecek" ifadeleri kullanıldı.