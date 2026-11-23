Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 20262030 çalışma döneminde hayırlı olsun ziyaretleri kapsamında kamu kurumları, meslek kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve iş hayatı temsilcilerini ağırlamayı sürdürüyor. Denizli’nin ekonomik gelişimi, sektörlerin beklentileri, yeni dönem projeleri ve kurumlar arası iş birliği imkânlarının ele alındığı görüşmelerde, ortak çalışma ve istişare mesajları öne çıkıyor. Bu arada üyelerini ziyaret edip davet edildiği açılışlara da katılan Başkan Erdoğan, DTO Yönetim Kurulu üyeleri ile Denizli İl Emniyet Müdürü Ali Süllü'ye de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

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DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan'a yönelik yeni dönem ziyaretleri yoğun bir şekilde devam ediyor. Ziyaretlerde Denizli'nin kamu, sanayi, ticaret, bankacılık, tekstil, turizm ve hizmet sektörlerinden çok sayıda isim, DTO'yu ziyaret ediyor.

Kamu, sanayi ve meslek kuruluşlarından ziyaretler

Başkan Erdoğan'ın ziyaretçileri arasında Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Anayasa Komisyonu Üyesi AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan vardı. Milletvekili Özkan, DTO'daki seçimlerin ardından yeniden güven tazeleyen Erdoğan'ı tebrik ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi. Başkan Erdoğan da misafirine ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nezaketinden dolayı teşekkür etti. Erdoğan’ı, Önceki Dönem Denizli Milletvekillerinden Nurcan Dalbudak da ziyaret etti. Dalbudak’a, Pamukkale Üniversitesi’nden (PAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Avcı, Dr. Safi Avcı, Dr. Mihriban Uçar Gönüllü ile Dr. Yunus Emre Akyol da eşlik etti.

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Denizli OSB Başkanı ile yönetimi ziyaret etti

DTO Başkanı Uğur Erdoğan'ı ziyaret edenler arasında Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu ile ekibi, Denizli Dokumacılar Tekstil Malzemeleri İmal ve Satıcılığı Odası Başkanı Varol İnci ile beraberinde yönetim kurulu üyelerinden oluşan bir heyet, Sarayköy Ticaret Odası (STO) Yönetim Kurulu Başkanı Semih Çerezci ve yönetim kurulu üyeleri de yer aldı. Ayrıca Avrupa Denizlililer Derneği Başkanı Ali İnceören de Başkan Erdoğan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Öte yandan Beşir Derneği Denizli Bölge Temsilcisi Halil Karagöz ile derneğin yönetim kurulu üyesi ve DTO üyesi Aki Kompresör Genel Müdürü Ali Aki de Başkan Erdoğan’ı ziyaret eden isimler arasında yer aldı.

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Halkbank Genel Müdür Yardımcısı ziyarete geldi

Bankacılık sektöründen Halkbank KOBİ ve Perakende Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Yıldırım, Denizli Bölge Koordinatörü Rıfat Ertuğ Koç ve beraberindeki heyet ile Güney Ege Bölge Müdürü Ali Eren Yenitürk de DTO'yu ziyaret etti.

ASKON’dan ziyaret

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Denizli Şubesi Başkanı ve DTO Meclis Üyesi Uğur Küçük ile yönetim kurulu üyeleri, Seyahat Acentaları Pamukkale Bölge Temsilciği Başkanı Turan Köseoğlu ve ekibi de Başkan Erdoğan ile bir araya geldi. Görüşmelerde, sektörlerin beklentileri ve iş birliği imkanları değerlendirildi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Pervin Oymak da Başkan Erdoğan'ı ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Başkan Erdoğan ayrıca Denizli Yüksek Öğretim Vakfı (YÖV) Genel Sekreteri Yeminli Mali Müşavir (YMM) İzzet Özer ile vakfın yönetim kurulu üyelerini de kabul etti.

Girişimciler ile sektör temsilcileri de DTO'da

Yeni dönem ziyaretleri kapsamında Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) Merkezefendi İlçe Başkanı Özcan Çökeroğlu, önceki dönem Denizli Ticaret Mahkemesi başkanlarından emekli hâkim Avukat Ali Fuat Arslan, gayrimenkul danışmanı Nurhan Arslan ve Pera Hukuk Danışmanlık sahibi Avukat Eylül Nur Arslan Aldal da DTO'da Başkan Erdoğan’ı ziyaret edenler arasındaydı. Ayrıca BESAgeSA Yetkili Acentesi Oğuzlar Sigorta Acenteliği Limited Şirketi'nin genç girişimcileri Feden Oğuz ve Mahmut Oğuz da Başkan Erdoğan'ı ziyaret etti.

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DTO'nun 16'ncı Meslek Komitesi üyeleri de yeni dönem dolayısıyla Başkan Erdoğan'ı ziyaret ederek sektörün gündemindeki konular, Oda faaliyetleri ve yeni dönem çalışmaları hakkında istişarelerde bulundu.

Görüşmelerde sektörlerin mevcut durumu, iş hayatının beklentileri ve yeni dönemde geliştirilebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Başkan Erdoğan: "Denizli için ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz"

Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren DTO Başkanı Uğur Erdoğan, yeni dönemde Denizli'nin ekonomik potansiyelini daha ileriye taşımak için tüm kurum ve kuruluşlarla kurdukları güçlü iş birliklerini daha da artırmayı önemsediklerini belirtti. Üretim, ihracat, istihdam ve ticaretin geliştirilmesi için istişare kültürünü de sürdüreceklerini ifade eden Başkan Erdoğan, Denizli'nin ortak hedefleri doğrultusunda iş hayatının tüm temsilcileriyle el birliği ile çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

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Başkan Erdoğan'dan ziyaretler

DTO Başkanı Uğur Erdoğan da ziyaretçi kabullerinin yanı sıra saha temaslarını sürdürdü. Beraberinde Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Çakır ile DTO Genel Sekreteri Ali Rıza Tekin ile, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanvekili, Latin Amerika ve Karayipler Parlamentosu (PARLATINO) Üyesi, AK Parti Grup Denetçisi ve Denizli Milletvekili Şahin Tin’i ziyaret etti. Denizli’de karma sanayi sitesinin kurulması, Odalarındaki meslek komitelerinin ve üyelerinin talep ve beklentileri ile kent gündemindeki konuları ele aldıkları görüşme sonrasında şehrin kazançları doğrultusunda ortak akılla çalışmaya devam edeceklerini söyleyerek Milletvekili Tin’e gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

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Yeni İl Emniyet Müdürünü tebrik etti

Denizli İl Emniyet Müdürü Ali Süllü'ye de yeni görevi dolayısıyla başarı dileklerini ileten Erdoğan, Buharkent OSB’de faaliyet gösteren SBM Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'nin fabrikasını da ziyaret etti. Yönetim Kurulu Başkanı Savaş Tatar'dan beton kimyasalları, beton mukavemetini artırıcı fiber katkı maddeleri, üretim ve ihracat faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Beşyıldız Group'un açılışına katıldı

Üyelerinden Dinçer Alicanoğlu'nun Beşyıldız Yapı Group'un Muratdede Mahallesi'ndeki yeni ofisinin açılışına katılarak işletmenin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan, işlerini büyüten girişimciler ile çalışanlarını tebrik etti.