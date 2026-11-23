DENİZLİ merkezli 11 ilde yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis ve kumar oynatıp, elde ettikleri suç gelirlerini akladıkları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 24 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüpheliler arasındaki para trafiğinin 2,5 milyar TL olduğu belirlendi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis ve kumar oynattıkları ve elde ettikleri suç gelirlerini çeşitli yollarla akladıkları tespit edilen şüpheli kişiler ve organizasyonlara yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin arasında gerçekleştirilen para transferlerine ilişkin toplam işlem hacminin yaklaşık 2,5 milyar TL olduğu belirlendi. Denizli merkezli 11 ilde 25 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şüphelilerden 24'ü gözaltına alındı. 1 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlendi.

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30 ADET TAŞINMAZA TEDBİR KARARI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda; 830 bin TL nakit para ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen şüpheli şahıslara ait 30 adet taşınmaza, 21 adet araca ve 2 adet şirkete tedbir kararı uygulandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 24 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.