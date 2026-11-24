Denizli Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Altuntaş, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Altuntaş mesajında, öğretmenlerin yalnızca bilgi aktaran değil, çocukların ve gençlerin hayata hazırlanmasında ve değerlerin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir görev üstlenen kıymetli eğitim neferleri olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin ülkenin geleceğine yapılan en önemli yatırımlardan birini gerçekleştirdiğini ifade eden Altuntaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren, onlara bilgi, emek ve sevgiyle yol gösteren tüm öğretmenlerimiz, toplumumuzun en değerli unsurları arasındadır. Eğitim, güçlü ve müreffeh bir geleceğin temelidir. Bu temel üzerinde yükselen Türkiye’nin yarınlarında öğretmenlerimizin emeği ve katkısı büyük olacaktır. Denizli Ticaret Borsası olarak eğitimin, üretimin ve güçlü bir geleceğin birbirini tamamlayan temel unsurlar olduğuna inanıyor; çocuklarımızın ve gençlerimizin nitelikli bir eğitimle geleceğe hazırlanmasını büyük önem taşıyoruz. Bu doğrultuda emek veren tüm öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, geleceğimizin mimarı olan tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve şükranla anıyorum. Görevini büyük bir özveriyle sürdüren kıymetli öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor; kendilerine, ailelerine ve eğitim camiamıza sağlık, mutluluk ve başarı diliyorum."