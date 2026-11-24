Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, öğretmenlerin çocukların geleceğinin şekillenmesindeki önemli rolüne dikkat çekerek tüm öğretmenlerin özel gününü kutladı.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajında, " Çocuklarımıza öğrenmenin sevincini aşılayan, yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olan ve her birine sabırla yol gösteren öğretmenlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehit öğretmenlerimizi ve ebediyete uğurladığımız tüm eğitimcilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyorum. Başta Beyağaç’ımızda görev yapan öğretmenlerimiz olmak üzere, görevdeki ve emekli tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" ifadelerini kullandı.