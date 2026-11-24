Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin Buldan ilçesinde yürüttüğü alt ve üstyapı hamlesi tamamlandı. 25 kilometreyi aşan altyapı hattı ve Celal Bayar Caddesi’ndeki 2 bin 500 tonluk asfalt imalatıyla Buldan, tarihi dokusunu modern yollarla buluşturarak yeni bir döneme kapılarını araladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında yaşam kalitesini yükseltmek ve kronikleşen sorunları kalıcı olarak çözmek amacıyla başlattığı yatırım seferberliğini Buldan’da tamamladı. Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü ile Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen toplam 160 milyon TL’lik dev yatırım hamlesiyle ilçenin hem yer altı hem de yer üstü çehresi baştan aşağı yenilendi. Tarihi ve kültürel mirasıyla öne çıkan Buldan, modern ulaşım ağı ve güçlendirilen altyapısıyla yeni bir döneme adım attı.

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Celal Bayar Caddesi’ne sıcak asfalt

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından ilçeye kazandırılan 40 milyon TL’lik üstyapı hamlesi kapsamında Buldan’ın ulaşım konforu en üst seviyeye taşındı. Projenin en önemli ayaklarından biri olan Buldan Merkez Celal Bayar Caddesi’nde yürütülen çalışmalarda, bin 300 metre uzunluğundaki güzergahta yaklaşık 2 bin 500 ton asfalt imalatı gerçekleştirilerek cadde modern bir görünüme kavuşturuldu. Ayrıca Buldan Merkez Otogar etrafındaki bin 600 tonluk asfalt serimi ile Adnan Menderes ve Atatürk caddelerindeki üstyapı çalışmaları da tamamlanarak sürücülerin ve yayaların hizmetine sunuldu.

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İlçede 25 kilometreyi aşan güçlü altyapı ağı

DESKİ Genel Müdürlüğü’nün 126 milyon TL’lik altyapı yatırımıyla da ilçenin su ve kanalizasyon ağında kapsamlı bir dönüşüm sağlandı. Sel ve taşkın riskini ortadan kaldırmak adına Cumhuriyet ve Gölbaşı mahallelerinde 2 bin 700 metre, Sanayi Caddesi’nde ise bin 800 metre olmak üzere toplam 4 bin 500 metrelik yağmursuyu hattı inşa edildi. İçme suyu güvenliğini sağlamak amacıyla merkez ve kırsal mahallelerde toplam 30 bin metrelik içme suyu hattı yenilemesi tamamlandı.

Başkan Çavuşoğlu: "Buldan’ın geleceğini güvence altına aldık"

Tamamlanan projelerle Buldan’ın çehresinin değiştiğini vurgulayan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, "Tarihi dokusuyla göz bebeğimiz olan Buldan’ımızı, güçlü altyapısı ve modern yollarıyla geleceğe hazırladık. Verdiğimiz sözleri tutarak hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıran kalıcı eserleri ilçemize kazandırdık. Buldan’ımıza ve Denizli’mize hayırlı olsun" dedi.