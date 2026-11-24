Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan ve öğrencilerle Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla sona erdi.

Denizli’de 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla çelenk sunma töreni düzenlendi. Pamukkale Kaymakamlığı önündeki Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilen Törene Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Emre Çalışkan, Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Merkezefendi İlçe Milli Eğitim Müdürü Taşkın Osman Yıldız, siyasi parti il başkanları, kamu kurum ve kuruluşları ile meslek örgütlerinin temsilcileri ve öğrenciler katılım sağladı.

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