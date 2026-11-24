Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturmada, 5 ilde 19 hücre yapılanması oluşturduğu belirlenen "Arpa" isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi. Yaklaşık 12 milyar TL işlem hacminin tespit edildiği soruşturmada 89 şüpheli yakalanırken, 38 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "Arpa" isimli suç örgütüne yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada yapılan incelemelerde, suç örgütünün 5 ilde toplam 19 hücre yapılanması oluşturduğu ve faaliyetleri kapsamında yaklaşık 12 milyar TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

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Örgütün 3 lider, 32 yönetici ve 92 üyeden oluşan toplam 127 şüphelisine yönelik Denizli merkezli 19 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 1’i örgüt lideri, 13’ü örgüt yöneticisi olmak üzere toplam 89 şüpheli yakalandı. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer 38 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.