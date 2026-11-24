25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çavuşoğlu, "Kadınların özgür ve güvende olmadığı bir toplumun geleceği aydınlık olamaz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında anlamlı bir mesaj yayımladı. Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında ilan edilen bu özel günde, toplumsal farkındalığın ötesine geçip somut adımlar atılması gerektiğini ifade eden Başkan Çavuşoğlu, Türkiye’de her geçen gün artan kadın cinayetleri ve şiddet vakalarının derin bir toplumsal yara açtığına dikkat çekti. Kadınlara ve çocuklara yönelen her türlü şiddetin insanlık onurunu derinden yaralayan bir utanç olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Kadına yönelik şiddet yalnızca bireysel bir suç değil, doğrudan geleceğimize ve toplumsal vicdanımıza yapılan bir saldırıdır. Bu karanlık tabloyu değiştirmek için yerel yönetimlerden sivil topluma kadar tüm kurumlar ve bireyler olarak tek yürek olmak mecburiyetindeyiz" dedi.

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"Şiddetin karanlığına karşı omuz omuza mücadele edeceğiz"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk kadınına dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinden çok daha önce tanıdığı hakları ve gerçekleştirdiği devrimleri hatırlatan Başkan Çavuşoğlu, Türkiye’nin kadın hakları noktasında dünyaya örnek olması gereken bir mirasa sahip olduğunu vurguladı. Büyükşehir Belediyesi olarak kadınların sosyal, ekonomik ve kültürel hayatta hak ettikleri konuma ulaşmaları için projeler üretmeye devam edeceklerini kaydeden Başkan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kadınların korkusuzca sokaklarda yürüyebildiği, emeğinin değer gördüğü, eşit ve özgür bireyler olarak yaşamlarını sürdürdüğü bir düzeni kurmak en büyük sorumluluğumuzdur. Kadınların özgürleşmediği bir toplumda gerçek demokrasiden ve kalkınmadan söz edilemez. Bu duygu ve düşüncelerle; 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nün toplumsal bir uyanışa vesile olmasını diliyor, şiddetin tamamen son bulduğu, kadınların gücüyle büyüyen bir Denizli ve Türkiye temenni ediyorum."