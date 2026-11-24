Denizli Ticaret Odası (DTO), Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi kapsamında "Yapay Zekâ ile İş Planı Hazırlanması Eğitimi" düzenledi. Kadın ve genç girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği eğitimde, yapay zekâ araçlarının iş planı hazırlama süreçlerinde kullanımı ele alındı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, kadın girişimcilerin iş hayatında daha aktif olmaları için her türlü imkanı seferber ettiklerini ve her türlü desteği verdiklerini söyledi.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen proje çerçevesindeki eğitim, DTO hizmet binasındaki eğitim salonunda gerçekleştirildi. Uzman Eğitmen İbrahim Coşkun, katılımcılara yapay zekânın sunduğu imkânlarla daha stratejik, verimli ve sürdürülebilir iş planları hazırlamaya yönelik bilgiler ile uygulamaları aktardı.

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Girişimcilerin dijital becerileri geliştiriliyor

Yoğun ilgi gören eğitimde, girişimcilerin işlerini planlarken dijital araçlardan yararlanmalarını sağlayacak yöntemler üzerinde duruldu. Katılımcılar, yapay zekânın iş planı hazırlama sürecine nasıl dâhil edilebileceğini, uygulamalar eşliğinde öğrenme fırsatı buldu. DTO, Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi ile yerel değerlerin güçlü markalara dönüşmesini, girişimcilerin dijital becerilerinin geliştirilmesini ve işletmelerin büyüme süreçlerinin desteklenmesini hedefliyor. Bu doğrultuda yürütülen eğitim ve atölye çalışmalarıyla girişimcilerin iş geliştirme ve markalaşma yolculuklarına katkı sağlanıyor.

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Kadın girişimciler için logo ve kurumsal kimlik atölyesi

Denizli Ticaret Odası (DTO), kadın ve genç girişimcilerin markalaşma çalışmalarını desteklemek amacıyla "Canva ile Logo ve Kurumsal Kimlik Hazırlama Atölye Çalışması" düzenleyecek. Eğitmen İbrahim Coşkun'un rehberliğinde gerçekleştirilecek atölye, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 09.15'te DTO Eğitim Salonu'nda başlayacak.Denizli Ticaret Odası'nın, Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 2026 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen Kadın Girişimciler İçin Markalaşma Projesi'nin eğitimleri sürüyor. Proje kapsamında, girişimcilerin markalarına profesyonel ve etkili bir görünüm kazandırmalarına yönelik bir atölye çalışması gerçekleştirilecek.

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Marka kimliği tasarlamaya yönelik çalışılacak

Eğitmen İbrahim Coşkun tarafından yürütülecek Canva ile Logo ve Kurumsal Kimlik Hazırlama Atölye Çalışmasında, Canva kullanılarak logo ve kurumsal kimlik hazırlanması ele alınacak. Kadın ve genç girişimcilere yönelik etkinlikle, katılımcıların markalarının görsel kimliğini oluşturmalarına ve geliştirmelerine katkı sağlanması amaçlanıyor. "Yerel Değerlerimizle Güçlü Markalar" yaklaşımıyla düzenlenen çalışma, girişimcilerin ürün ve hizmetlerini daha etkili bir görsel anlatımla sunmalarını destekleyecek.

Atölye, 25 Kasım'da DTO'DA

Atölye çalışması, 25 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 09.15'te Denizli Ticaret Odası Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilecek. Katılmak isteyen kadın ve genç girişimciler, dto.org.tr/marka adresinden kayıt yaptırabilecek.

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DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, kadın girişimcilerin iş hayatında daha etkin ve güçlü yer almaları için her türlü desteği sağladıklarını söyleyerek bu kapsamdaki kişisel mesleki gelişim eğitimlerini kesintisiz sürdürdüklerini vurguladı; gösterilen yoğun ilgiden dolayı da katılımcılara teşekkür etti.