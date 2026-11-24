Çatı yangını paniğe neden oldu
Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi’nde bir binanın çatısında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Deliktaş Mahallesi’nde bulunan bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.