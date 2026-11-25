Denizli Büyükşehir Belediyesinin Horoz Kart sahibi vatandaşlara yönelik ısınma desteğinde Kasım ayı başvuruları için son haftaya girildi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve bu yıl kapsamı genişletilerek 4 ayda toplam 6.000 TL’ye çıkarılan ısınma desteğinde ilk dönem müracaatlarında sona yaklaşıldı. Sosyal yardım alması uygun görülen "Horoz Kart" (Sosyal Destek Kartı) sahibi vatandaşların, Kasım dönemine ait ısınma yardımından faydalanabilmeleri için başvuru sürecinin 30 Kasım 2026 tarihinde sona ereceği hatırlatıldı.

Faturalar online olarak sisteme yükleniyor

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Kasım 2026, Aralık 2026, Ocak 2027 ve Şubat 2027 aylarını kapsayan ve aylık 1.500 TL’ye kadar sağlanan ısınma desteğinden yararlanmak isteyen hak sahipleri, başvurularını online olarak gerçekleştirebiliyor. Söz konusu vatandaşların, Kasım ayı desteğini kaçırmamak için www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi veya https://cbs.denizli.bel.tr/isinmadestegi/ adresi üzerinden Kasım 2026 faturalarını sisteme yüklemeleri gerekiyor. Başvurularda doğalgaz faturaları her ay ayrı ayrı, kömür faturaları ise tek seferde sisteme giriliyor.

Destek Horoz Kart hesabına yatırılacak

Isınma desteğinden yararlanacak vatandaşların öncelikle faturalarını ödemeleri, ardından faturalarını online başvuru sistemine yüklemeleri gerekiyor. Başvuruların incelenmesinin ardından hak sahiplerine aylık 1.500 TL’ye kadar destek ödemesi Horoz Kart hesapları üzerinden yapılacak.