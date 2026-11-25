Kendisi de eşi de öğretmen olan Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan meslektaşlarını akşam yemeğinde bir araya getirdi. Öğretmenlik mesleğinin önemine dikkat çeken Başkan Hakan, eğitim camiasına emekleri ve fedakârlıkları için teşekkür etti.

Denizli’nin Çal ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, Çal Belediyesi tarafından düzenlenen özel bir programla kutlandı. İlçede görev yapan öğretmenler, Yeşil Çal Aile Restoranı Balıkhane’de düzenlenen akşam yemeğinde buluştu.

Kendisi de eşi de öğretmen olan Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan için 24 Kasım ayrı bir anlam taşıdı. Eğitim camiasının içinden gelen Başkan Hakan, meslektaşlarının bu özel gününü kutlayarak öğretmenlerin toplumun geleceğini şekillendirmedeki önemine dikkat çekti. Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan, programın ardından yaptığı açıklamada, “24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında, Yeşil Çal Aile Restoranı Balıkhanemizde ilçemizde görev yapan kıymetli öğretmenlerimizin katılımıyla akşam yemeği programı gerçekleştirdik. Katılım sağlayan tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyor, emekleri ve fedakârlıklarıyla geleceğimizi şekillendiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz” dedi.

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Başöğretmen Atatürk'ü unutmadı

Başkan Hakan, Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve hayatını kaybeden öğretmenleri de unutmadı. Hakan, “Geleceğimize ışık tutan, emekleriyle yarınlarımızı şekillendiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.