Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Delikliçınar Meydanı'nda farkındalık programı gerçekleştirdi. Törende şiddet sonucu hayattan koparılan kadınların anısına meydana ayakkabılar bırakılırken, gökyüzüne uçurulan turuncu balonlarla şiddetsiz bir gelecek mesajı verildi.

Delikliçınar Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreni ve basın açıklamasına; Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dr. Meral Alten, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten tarafından çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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"Her rakam yarım kalan bir yaşamı temsil ediyor"

Törende basın açıklamasını gerçekleştiren Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Meral Alten, kadına yönelik şiddetin yalnızca bireysel bir sorun olmadığının altını çizerek toplumsal dayanışma çağrısında bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun son verilerine göre ülkemizde bu yıl 294 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü, 297 kadının ölümünün ise şüpheli bulunduğunu hatırlatan Dr. Meral Alten, "Bu rakamları sadece istatistik olarak görmemek; her birinin yarım kalan bir yaşamı, yarım kalan bir aileyi ve önlenebilecek bir acıyı temsil ettiğini unutmamamız gerekir. Denizli de bu tablonun dışında değildir. Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından yapılan 20122022 yıllarını kapsayan bilimsel bir araştırmada 41 kadın cinayeti vakası tespit edilmiştir. Bu veriler, kadına yönelik şiddetle mücadelenin kentimizde de ne kadar önemli olduğunu göstermektedir" dedi.

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"İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesini istiyoruz"

Kadının yaşam hakkına, onuruna ve eşitliğine sahip çıkmanın ortak vicdanın en temel gereği olduğunu vurgulayan Meral Alten, 6284 sayılı kanunun etkin uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesi çağrısında bulundu.

Alten, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Kadına yönelik şiddetle mücadelede 6284 sayılı kanunun etkin ve eksiksiz uygulanmasını istiyoruz. Kadınları korumak için çıkarılmış bu yasanın kağıt üzerinde kalmasını değil, gerçekten yaşam kurtarmasını talep ediyoruz. Türkiye'nin ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi'nden 2021 yılında çekilmesini kabul etmiyoruz. Kadınların yaşam hakkını güvence altına alan, şiddeti önlemeyi ve faillerle mücadeleyi esas alan İstanbul Sözleşmesi'nin yeniden yürürlüğe girmesini istiyoruz. Çünkü kadınları korumak yalnızca kadınların değil, devletin ve toplumun ortak sorumluluğudur."

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"Kadına yönelik şiddet değildir, önlenebilir"

Kadınların korkmadan, eşit haklarla ve özgürce yaşayabileceği bir Denizli ve Türkiye talep ettiklerini belirten Meral Alten, "Kadınların yaşam hakkının, özgürlüğünün ve eşitliğinin savunucusu olmaya devam edeceğiz. Şiddete maruz kalan hiçbir kadının yalnız olmadığını, sessiz kalmayacağımızı ve mücadelemizi sürdüreceğimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Unutmayalım; kadına yönelik şiddet kaddeğildir, önlenebilir. Hiçbir kadın şiddet nedeniyle yaşamından koparılmamalıdır. Yaşamak her kadının hakkıdır. 25 Kasım yalnızca bir anma günü değil; mücadeleyi büyütme ve sorumluluk alma günüdür" ifadelerini kullandı.

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Turuncu balonlar gökyüzüne bırakıldı

Basın açıklamasının ardından, kadına yönelik şiddete karşı küresel mücadelenin simgesi olan turuncu renkteki balonlar; Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, eşi Nilgün Çavuşoğlu ve alandaki kadınlar tarafından şiddetsiz ve aydınlık bir gelecek dileğiyle gökyüzüne bırakıldı. Etkinlik kapsamında ayrıca, şiddet nedeniyle hayattan koparılan kadınların aziz hatırasını yaşatmak amacıyla Delikliçınar Meydanı'na sembolik olarak kadın ayakkabıları bırakıldı.

Kadınların kaleminden dayanışma mesajları

Meydana kurulan "Kadınların Kaleminden Dayanışma Panosu" ise vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Alana gelen kadınlar, şiddete karşı duygu, düşünce ve dayanışma mesajlarını panoya yazarak farkındalık hareketine destek verdi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Aktepe Kadın Yaşam Merkezi'nde okuma yazma eğitimi alan kursiyerler de panoya mesajlarını kendi el yazılarıyla yazdı. Öte yandan, meydanda kurulan bilgilendirme stantlarında Denizli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı personeli tarafından vatandaşlara kadına yönelik şiddetle mücadele mekanizmaları anlatılarak bilgilendirici broşürler dağıtıldı.